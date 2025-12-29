Diyarbakır okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Diyarbakır'da okul yok mu (DİYARBAKIR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kış koşullarının sertleşmesiyle birlikte gözler eğitimle ilgili alınacak kararlara çevrildi. Diyarbakır'da öğrenciler ve veliler, 30 Aralık Salı günü okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Diyarbakır Valiliği'nden kar tatiline ilişkin resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle kar ve buzla mücadele çalışmalarının kesintisiz şekilde devam ettiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, özellikle ana ulaşım güzergâhlarında ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığı vurgulandı.

KAR VE BUZLA MÜCADELE KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Valilik açıklamasında, Diyarbakır genelinde etkili olan soğuk hava ve yağışlar nedeniyle ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığı belirtildi. Kar küreme ve buzlanmaya karşı alınan önlemlerin aralıksız sürdüğü, çalışmaların kent genelini kapsadığı ifade edildi.

ANA ULAŞIM GÜZERGÂHLARINDA YOĞUN ÇALIŞMA

Karayolları Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Diyarbakır–Siverek, Diyarbakır–Silvan, Diyarbakır–Bismil, Diyarbakır–Bingöl, Diyarbakır–Mardin ve Diyarbakır–Elazığ devlet yolları ile Kuzeybatı ve Güneybatı Çevre Yollarında kar küreme ve tuzlama faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğü bildirildi.

SAHADA YÜZLERCE PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Belirtilen güzergâhlarda 14 ataşmanlı kamyon, 8 greyder, 3 yükleyici ve 115 personelin aktif olarak görev aldığı aktarıldı. Ekiplerin, yolların ulaşıma açık tutulması ve sürücülerin güvenliğinin sağlanması için yoğun mesai harcadığı kaydedildi.

VATANDAŞ GÜVENLİĞİ ÖNCELİK

Açıklamada, can ve mal güvenliğinin öncelik olduğu vurgulanırken, il genelindeki karla mücadele çalışmalarının Valilik koordinasyonunda titizlikle devam edeceği belirtildi.

DİYARBAKIR OKULLAR TATİL Mİ?

Diyarbakır Valiliği tatil duyurusu yaptı.

T.C.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

DUYURU

"İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle; vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Aralık 2025 Salı günü (1 gün süreyle) il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir.

Aynı gün, hamile ve engelli kamu personelimiz idari izinli sayılacaktır.

Kış şartları nedeniyle sürücülerimizin; kış lastiği kullanmaları, trafik kurallarına uymaları ve yapılan uyarılara azami dikkat etmeleri önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."