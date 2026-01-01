Diyarbakır okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Diyarbakır'da okul yok mu (DİYARBAKIR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

2 Ocak Cuma günü Diyarbakır'da okullar tatil mi sorusu gündemde. Diyarbakır Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Diyarbakır'da hava durumu ve kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı konusu önemli bir merak konusu haline geldi.

DİYARBAKIR HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bölgede yeni yılın ilk günleri sert kış koşulları ile geçecek. Sıcaklıkların ciddi şekilde düşmesi beklenirken, kar yağışı, don ve buzlanma riski ön planda olacak.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Günün en düşük sıcaklığı -4 derece, en yüksek sıcaklığı ise 3 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 89 ile 96 arasında değişirken, rüzgârın 22 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

02 Ocak Cuma günü parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar -6 ile -1 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 72–91 aralığında ölçülürken, rüzgârın hızı 21 km/sa olacak.

03 Ocak Cumartesi günü dondurucu soğuklar etkisini artıracak. Termometreler gece saatlerinde -17 dereceye kadar düşerken, günün en yüksek sıcaklığı -6 derece olacak. Nem oranı yüzde 77–96 arasında değişecek, rüzgâr 10 km/sa hızla esecek.

04 Ocak Pazar günü soğuk hava devam edecek. En düşük sıcaklığın -16 derece, en yüksek sıcaklığın ise -7 derece olması bekleniyor. Nem oranı yüzde 86–93 seviyelerinde seyrederken, rüzgârın hızı 2 km/sa olarak tahmin ediliyor.

05 Ocak Pazartesi günü de dondurucu soğuklar sürecek. Günün en düşük sıcaklığı -16 derece, en yüksek sıcaklığı ise -6 derece olacak. Nem oranı yüzde 87–94 arasında değişirken, rüzgâr 2 km/sa hızla esecek.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don, buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirterek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

2 OCAK CUMA DİYARBAKIR OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.