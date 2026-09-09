Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Av. Büşra Özdemir, hukuk eğitimi ve yerel yönetim alanındaki çalışmalarıyla öne çıkıyor. Peki, Büşra Özdemir kimdir, hangi partiden? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR KİMDİR?

Büşra Özdemir, 1988 yılında Antalya’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Antalya’da tamamlayan Özdemir, lise eğitimini Âdem Tolunay Anadolu Lisesi’nde aldı. Üniversite eğitimini Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Özdemir, yüksek lisans eğitimini ise Akdeniz Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında yaptı. 2013 yılında Antalya Barosu’na kaydını yaptırarak serbest avukat olarak mesleğine başladı.

Yerel yönetim alanındaki kariyeri 2014 Mahalli İdareler Seçimleri ile başladı. Bu seçimlerde Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi seçilen Özdemir, o dönemde Türkiye’nin en genç kadın belediye meclis üyelerinden biri olarak görev yaptı.

2014-2019 yılları arasında Konyaaltı Belediye Meclisi’nde Divan Kâtipliği görevini üstlenen Özdemir; aynı dönemde İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkan Vekilliği, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, Hukuk Komisyonu Üyeliği ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

BÜŞRA ÖZDEMİR HANGİ PARTİDEN?

Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubudur. Konyaaltı Belediyesi’nin resmi faaliyet raporunda Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyeleri arasında gösterilmektedir.

Özdemir, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Verilen bilgilere göre Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürütmektedir.

Bunun yanında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği, Akdeniz Belediyeler Birliği Üyeliği ve Harita Komisyonu Başkanlığı görevlerini de üstlenmektedir.

BÜŞRA ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Büşra Özdemir 1988 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

BÜŞRA ÖZDEMİR NERELİ?

Büşra Özdemir Antalyalıdır. 1988 yılında Antalya’da doğan Özdemir, ilk ve orta öğrenimini de Antalya’da tamamladı.

Özdemir'in eğitim ve meslek hayatının önemli bölümü de Antalya ile bağlantılı olarak ilerledi. Hukuk eğitiminin ardından 2013 yılında Antalya Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak mesleğini sürdürmeye başladı.

Yerel yönetim kariyerinde de özellikle Konyaaltı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çeşitli görevler üstlendi.

BÜŞRA ÖZDEMİR EVLİ Mİ?

Büşra Özdemir evlidir ve 1 kız çocuğu annesidir. Verilen bilgilere göre Özdemir'in eşi hakkında güncel ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

Bu nedenle eşinin kimliği, mesleği veya özel hayatına ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış bilgilerin bulunmadığı belirtilmektedir.

BÜŞRA ÖZDEMİR'İN HAYATI VE KARİYERİ

Büşra Özdemir'in mesleki hayatında hukuk ve yerel yönetim çalışmaları öne çıkmaktadır. 2013 yılında avukatlık mesleğine başlayan Özdemir, 2014 Mahalli İdareler Seçimleri ile birlikte belediye meclisinde görev almaya başladı.

2014-2019 döneminde Konyaaltı Belediye Meclisi'nde çeşitli görevler üstlenen Özdemir, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi.

2019-2024 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Encümen Üyeliği, Divan Kâtipliği ve Harita Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı dönemde Konyaaltı Belediyesi'nde de Encümen Üyeliği, Divan Kâtipliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Akdeniz Belediyeler Birliği'ne seçilen Özdemir, burada Çevre Komisyonu Başkan Vekilliği görevinde de bulundu.

2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP Grup Başkanvekilliği, Encümen Üyeliği, Akdeniz Belediyeler Birliği Üyeliği ve Harita Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin güncel resmi yayınlarında da Büşra Özdemir, Başkan Vekili olarak yer almaktadır.