Haberler

Defne Samyeli'nin iç çamaşırı markasının davetinde giydiği kıyafet geceye damga vurdu

Defne Samyeli'nin iç çamaşırı markasının davetinde giydiği kıyafet geceye damga vurdu Haber Videosunu İzle
Defne Samyeli'nin iç çamaşırı markasının davetinde giydiği kıyafet geceye damga vurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katıldığı iç çamaşırı markasının özel davetinde iddialı kombiniyle boy gösteren Defne Samyeli, cesur tarzı ve şıklığıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Güzelliği ve tarzıyla sık sık adından söz ettiren Defne Samyeli, bir iç çamaşırı markasının düzenlediği özel lansman davetine katıldı. Gece boyunca şıklığı ve fit görünümüyle göz dolduran ünlü isim, tercih ettiği iddialı kıyafetiyle davetin en çok konuşulan figürlerinden biri oldu.

GÖZLER ÜZERİNDEYDİ 

Stiliyle etkinliğin önüne geçen Samyeli’nin cesur tercihi, davetliler ve basın mensupları tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlikten karelerin sosyal medyaya yansımasıyla birlikte ünlü ismin iddialı tarzı kısa sürede takipçilerinden ve moda severlerden binlerce beğeni ve yorum topladı.

Kaynak: Haberler.com
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Ekipler bölgede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haaland'dan Şampiyonlar Ligi'ne müthiş başlangıç! Rakibi perişan etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok

Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'dan skandal savunma

Funda'yı öldüren 21 yaşındaki Zehra'dan skandal savunma
Bu ne hal ilkay? Taraftarlar deli oldu

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz
ABD kan kaybediyor! İran'la savaşta yaralanan Amerikan askeri sayısı arttı

Savaşta yaralanan Amerikan askeri sayısı arttı! Ölü sayısı da az değil
Yahşi Cazibe'nin Simge'si yıllar sonra ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Yahşi Cazibe'nin Simge'si ekranlara geri döndü! Görenler tanıyamadı
Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...