Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 25-26 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 25-26 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl İlçesi – Cumhuriyet Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 6 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 31 Aralık 2025 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 6 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

İnegöl İlçesi – Ertuğrulgazi Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 21 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 31 Aralık 2025 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 21 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi – Hamzabey Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 18 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 26 Aralık 2025 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahallelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında 18 Aralık 2025 ile 26 Aralık 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Osmangazi İlçesi – Alemdar Mahallesi

Kesinti tarihi 25 Aralık 2025

Kesinti saati 12.15 ile 14.15 arası

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Nilüfer Caddesi ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 25 Aralık 2025 tarihinde belirtilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi İlçesi – Altınova Mahallesi

Kesinti tarihi 25 Aralık 2025

Kesinti saati 11.30 ile 13.30 arası

Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Yolgör Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 25 Aralık 2025 tarihinde belirtilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi İlçesi – Doğanbey Mahallesi

Kesinti tarihi 25 Aralık 2025

Kesinti saati 11.45 ile 12.45 arası

Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Doğanbey Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 25 Aralık 2025 tarihinde belirtilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi İlçesi – Hamitler Mahallesi

Kesinti tarihi 25 Aralık 2025

Kesinti saati 11.30 ile 12.30 arası

Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Bostancı Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 25 Aralık 2025 tarihinde belirtilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi İlçesi – Küçükbalıklı Mahallesi

Kesinti tarihi 25 Aralık 2025

Kesinti saati 14.30 ile 16.30 arası

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Koç Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 25 Aralık 2025 tarihinde belirtilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım İlçesi – Sakarya Mahallesi

Kesinti tarihi 25 Aralık 2025

Kesinti saati 14.30 ile 15.30 arası

Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi 1. Merkez Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 25 Aralık 2025 tarihinde belirtilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım İlçesi – Ulus Mahallesi

Kesinti tarihi 25 Aralık 2025

Kesinti saati 10.30 ile 11.30 arası

Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Ulukışla Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 25 Aralık 2025 tarihinde belirtilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sibirya soğukları geliyor, sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek

Sıcaklıklar bir anda düşüyor! Tüm Türkiye buz kesecek
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Arda Güler'e benzeyen kız viral oldu: Yapay zeka değilim

Sosyal medya onu konuşuyor: Yapay zeka değilim
Diyarbakır'da otomobil yayaya çarptı, sürücüler birbirlerinin üstüne yürüdü

Can çekişen vatandaşı bırakıp kavgaya tutuştular
Sibirya soğukları geliyor, sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek

Sıcaklıklar bir anda düşüyor! Tüm Türkiye buz kesecek
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 255 bin liraya yükseldi

Altın yeni rekora doğru koşuyor
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek