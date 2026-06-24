Bursa BUSKİ su kesintisi! 24-25 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İNEGÖL

Akhisar Mahallesi Emir Sokak ve Bahadır Sokak civarında, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda 22 Haziran 2026 ile 28 Haziran 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda 21 Haziran 2026 ile 26 Haziran 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

NİLÜFER

Çamlıca Mahallesi, Kültür Mahallesi ve civarında, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda 22 Haziran 2026 ile 26 Haziran 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Çamlıca Mahallesi Sevinç Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 24 Haziran 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yüzüncüyıl Mahallesi 415. Sokak ve civarında, ana hat şebeke borusu körleme çalışması nedeniyle 24 Haziran 2026 tarihinde 11.30 ile 17.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmadan 19 Mayıs Mahallesi ve Özlüce Mahallesi de etkilenebilir.

30 Ağustos Zafer Mahallesi Öteyüz Bulvarı ve civarında, Türk Telekom tarafından yapılan çalışma nedeniyle 24 Haziran 2026 tarihinde 17.30 ile 21.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

OSMANGAZİ

Çiftehavuzlar Mahallesi 4. Ufuk Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 24 Haziran 2026 tarihinde 15.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Hamitler Mahallesi Huzur Caddesi ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 24 Haziran 2026 tarihinde 17.30 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Küçükbalıklı Mahallesi 1. Karadağ Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 24 Haziran 2026 tarihinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Mollafenari Mahallesi 2. İncirli Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 24 Haziran 2026 tarihinde 16.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM

Güllük Mahallesi 9. Gazi Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 24 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.