Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

Adana'da kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın mali ayağında ise 5 şirkete kayyım atandı.

32 KİŞİYE ŞAFAK VAKTİ GÖZALTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma doğrultusunda kolluk kuvvetleri şafak vakti harekete geçti. Furkan Vakfı yöneticileri ve üyelerini kapsayan operasyonda toplam 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eş zamanlı baskınlarda vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

200 ŞUBELİ LEVENT BÖREK'E KAYYIM

Soruşturmanın en çok dikkat çeken boyutu ise şirketlere yönelik alınan mali tedbir kararları oldu. Örgütün finansal faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 firmanın yönetimine mahkeme kararıyla kayyım atandı. Bu şirketler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı, geniş bir bayilik ağına sahip olan Levent Börek öne çıktı.

Geçmişi 1968 yılına dayanan ve Adana merkezli olarak kurulan ünlü marka, son yıllarda uyguladığı hızlı bayilik sistemiyle adını duyurmuş ve Türkiye çapında 200'ü aşkın şubeye ulaşmıştı.

KAYYIM ATANAN DİĞER ŞİRKETLER

Levent Börek markasını bünyesinde barındıran şirketin yanı sıra, aynı soruşturma dosyası kapsamında yönetimine el konulan diğer 4 şirket şu şekilde sıralandı:

Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Kaynak: Haberler.com