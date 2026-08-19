İBB davasında İmamoğlu ile 'rüşvet istediği' iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın 67’nci duruşması, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde bulunan yeni duruşma salonunda görüldü.

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları dinlendi. Savunmalar sırasında bazı sanıkların İmamoğlu hakkında ortaya attığı iddialar üzerine taraflar arasında karşılıklı tartışmalar yaşandı.

“500 BİN LİRALIK RÜŞVET” İDDİASI

Duruşmada Cemal Üneş, İmamoğlu’nun seçim çalışmaları ve iskan süreciyle bağlantılı olarak kendisinden 500 bin lira istediğini öne sürdü. İmamoğlu ise Üneş’e iddiasının doğru olup olmadığını birkaç kez sordu.

İmamoğlu ile Üneş arasında şu diyalog yaşandı:

Ekrem İmamoğlu : Emin misin Cemal Ağabey? Emin misin, ben senden para istedim yani?

Emin misin Cemal Ağabey? Emin misin, ben senden para istedim yani? Cemal Üneş: İstedin Başkanım.

İstedin Başkanım. Ekrem İmamoğlu : Emin misin yani? Soruyorum sana.

Emin misin yani? Soruyorum sana. Cemal Üneş: Eminim tabii. Niye?

Eminim tabii. Niye? Ekrem İmamoğlu : Ben senden para istedim ve parayı getirdin, verdin, yolladın.

Ben senden para istedim ve parayı getirdin, verdin, yolladın. Cemal Üneş: Ya o şartlarda dedin ki "Seçime mi girsem?" dedin. Bir yere... Hatta senin şey merkezi vardı. Dedin ki "Buraya bir para lazım." dedin. 500 bin. Ben dedim ki "Sen benim durumumu da aşağı yukarı bilmen lazım. Benim öyle bir para ödeyecek durumum da yok. İnşaatı yeni bitirdim, zaten borçlanmışım."

Ya o şartlarda dedin ki "Seçime mi girsem?" dedin. Bir yere... Hatta senin şey merkezi vardı. Dedin ki "Buraya bir para lazım." dedin. 500 bin. Ben dedim ki "Sen benim durumumu da aşağı yukarı bilmen lazım. Benim öyle bir para ödeyecek durumum da yok. İnşaatı yeni bitirdim, zaten borçlanmışım." Ekrem İmamoğlu : Ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin, öyle mi?

Ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin, öyle mi? Cemal Üneş: Evet. Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık işte, beş tane.

Evet. Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık işte, beş tane. Ekrem İmamoğlu : Allah Allah. Vah ki ne vah. Ne diyeyim sana? Allah yardımcın olsun senin.

Allah Allah. Vah ki ne vah. Ne diyeyim sana? Allah yardımcın olsun senin. Cemal Üneş: Benim değil de senin de yardımcın olsun. Ne diyelim yani?

“VİLLA” İDDİASI DURUŞMA SALONUNDA GERİLİMİ ARTIRDI

Duruşmanın ilerleyen bölümünde bu kez Keleşoğlu İnşaat'ın ortağı Mustafa Keleş ile İmamoğlu arasında sert bir tartışma yaşandı. Keleş, İmamoğlu’nun kendisinden villa istediğini ve söz konusu villanın başka bir kişinin üzerine yapılmasını talep ettiğini ileri sürdü. İmamoğlu, Keleş’in bu iddiasını kabul etmeyerek sert tepki gösterdi.

Mustafa Keleş: Villa isteyip de “Onu da şu adamın üzerine yapacaksın" dedin mi, demedin mi?

Villa isteyip de “Onu da şu adamın üzerine yapacaksın" dedin mi, demedin mi? Ekrem İmamoğlu : Bakın yalana bak ya! Bakın yalana… Sen kötü bir müfterisin! Müfterisin, bu laflarını ve iftiralarını sana havale ediyorum. Seni Allah ıslah etsin!

Bakın yalana bak ya! Bakın yalana… Sen kötü bir müfterisin! Müfterisin, bu laflarını ve iftiralarını sana havale ediyorum. Seni Allah ıslah etsin! Mustafa Keleş: Allah seni de ıslah…

Allah seni de ıslah… Ekrem İmamoğlu : Allah seni de ıslah edemez, zor!

Allah seni de ıslah edemez, zor! Mustafa Keleş: Senin bu lafların herkese söker, bana sökmez!

TARTIŞMA “TELEFON GÖRÜŞMESİ” İLE DEVAM ETTİ

İki isim arasındaki tartışma, Keleş’in İmamoğlu tarafından telefonla arandığı yönündeki iddiasıyla devam etti. İmamoğlu, kendisini hiçbir zaman telefonla aramadığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu : Müsaade et, müsaade et, soruyorum bak. İkna olmadın, bitti! "Seni aramışım, telefonu suratına kapatmışım." Ben seni telefonla hiçbir zaman aramadım. Bak, hiçbir zaman aramadım!

Müsaade et, müsaade et, soruyorum bak. İkna olmadın, bitti! "Seni aramışım, telefonu suratına kapatmışım." Ben seni telefonla hiçbir zaman aramadım. Bak, hiçbir zaman aramadım! Mustafa Keleş: Kayıtlar var ama.

Kayıtlar var ama. Ekrem İmamoğlu : Bak, tabii tabii. Bak, bakabilirsin, hiçbir zaman aramadım. Aramam çünkü niye?

Bak, tabii tabii. Bak, bakabilirsin, hiçbir zaman aramadım. Aramam çünkü niye? Mustafa Keleş: Kayıtlar var.

Kayıtlar var. Ekrem İmamoğlu : Çünkü niye? Seni çok iyi tanırım Mustafa Keleş. Onun için birincisi yalanın, bana iftira! Kınıyorum seni. "Senden villa istemişim" falan… Bir de diyorsun ki "5 yıl boyunca benim hiçbir maddi işim olmadı" diyorsun, dedin mi az önce Ekrem İmamoğlu'yla?

Mustafa Keleş

“BANA "AŞAĞILIK ADAM" DİYEMEZSİN”

Tartışmanın devamında İmamoğlu'nun Keleş'e yönelik "Aşağılık adam" sözünü kullanması üzerine mahkeme başkanı araya girdi.

Ekrem İmamoğlu: Aşağılık adam.

Aşağılık adam. Hakim: Ekrem Bey, Ekrem Bey bu şekilde mevcut sanığa bu şekilde bak… Müdahale…

Ekrem Bey, Ekrem Bey bu şekilde mevcut sanığa bu şekilde bak… Müdahale… Mustafa Keleş: Aşağılık adam sensin! Bana "aşağılık adam" diyemezsin! Ben senden büyüğüm!

13 SAAT SÜREN DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma başkanının müdahalesiyle salondaki tartışma sonlandırılırken, gün boyunca tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya devam edildi. Yaklaşık 13 saat süren duruşmada 15 tutuksuz sanık ile avukatlarının beyanları dinlendi. Savunmaların tamamlanmaması üzerine mahkeme, kalan sanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere duruşmayı erteledi.