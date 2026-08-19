İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Suriye'nin güneyinde İsrail'in işgali altındaki bölgeye gittiği duyuruldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Zamir'e Suriye'nin güneyinde üst düzey subayların eşlik ettiği, bölgede bir güvenlik brifingi aldığı ve sahada görev yapan yedek askerlerle bir araya geldiği belirtildi.

Zamir'in gittiği bölgenin konumu hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Söz konusu ziyaretin İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırısından bir gün sonra yapılması ise dikkati çekti.

Ne olmuştu?

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetmişti.

Kaynak: AA