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Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı

Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı Haber Videosunu İzle
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
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Adana’nın Çukurova ilçesinde bir iş yerinde çıkan alacak-verecek kavgasında kan aktı. Bir şahıs, tartıştığı karı-kocaya ateş açtıktan sonra kaçarken aracına binen oğullarını da başından vurarak öldürdü. Olayda baba ve oğlu yaşamını yitirirken, yaralı annenin tedavisi devam ediyor. Olayın ardından otomobilini terk edip kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'nın Çukuruova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir iş yerine gelen Mehmet Nuri A., alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Aytekin Fil ve eşi Neslihan Fil'i tabancayla vurdu. 

KAÇARKEN OTOMOBİLİNE BİNEN OĞULLARINI DA VURDU

Olay sırasında şüpheliye müdahale eden çiftin oğlu Sinan Fil ise şüpheli kaçarken onun kullandığı otomobile bindi. Bunun üzerine Mehmet Nuri A., Sinan Fil’i de silahla kafasından vurdu. Şüpheli daha sonra Gürselpaşa Mahallesi’nde, otomobilini terk edip kaçtı. 

BABA VE OĞLU ÖLDÜ, ANNE YARALI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüphelinin araçta silahla vurduğu Sinan Fil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Aytekin Fil de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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