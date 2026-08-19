Saç örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu

Dem Parti milletvekillerinin, Suriye’de YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla başlattığı “saç örme” eylemine katılan hemşire İkra Avcı, hakkında açılan “terör örgütü propagandası yapmak” davasından beraat etmesine rağmen mesleğinden olduğunu duyurdu. Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki göstererek, “Hakkım haram olsun” ifadelerini kullandı.

SAÇ ÖRME EYLEMİNE KATILMIŞTI

Suriye'nin Rakka kentinde bir kadın savaşçının saç örgüsünün kesilerek teşhir edilmesinin ardından sosyal medyada kadınların saçlarını örerek tepki gösterdiği dayanışma eylemi Türkiye'de de gündem oldu. DEM Parti milletvekillerinin çağrılarıyla yayılan eyleme Kocaeli'de hemşire olarak görev yapan İkra Avcı da saçını ördüğü bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi.

HAKKINDA “ÖRGÜT PROPAGANDASI” DAVASI AÇILDI

Avcı'nın paylaşımının ardından hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Bir süre görevinden uzaklaştırılan Avcı, daha sonra “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandı. Avcı ise paylaşımının kadınlara yönelik şiddete tepki amacı taşıdığını ve suç teşkil etmediğini savundu.

Süreç kapsamında gözaltına alınan Avcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.

DAVADAN BERAAT ETTİ

İkra Avcı hakkında açılan adli dava 21 Mayıs 2026'da beraat kararıyla sonuçlandı. Böylece Avcı, “terör örgütü propagandası” suçlamasından beraat etmiş oldu.

Ancak adli sürecin sona ermesine rağmen idari soruşturma devam etti. Avcı, çalıştığı hastanenin idari soruşturma kapsamında meslekten ihracını talep ettiğini açıklayarak avukatının karara karşı gerekli itirazları yapacağını duyurdu.

“BUNUN BEDELİ MESLEĞİM OLDU”

Avcı, son açıklamasında ise meslekten atıldığını duyurarak yaşadığı sürece tepki gösterdi. Kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete sessiz kalmadığını belirten Avcı, şu ifadeleri kullandı:

“Bir kadın cinayetine sessiz kalmadım. Kadınların öldürülmesine, şiddete ve kadın cinayetlerine tepki göstermek için saçımı ördüm. Bunun bedeli ise benim için mesleğim oldu. Hakkım haram olsun...”

Avcı'nın yaşadığı süreç, adli davadan beraat etmesine rağmen idari soruşturma sonucunda mesleğini kaybetmesiyle yeniden gündeme geldi. Haziran ayında da görevden uzaklaştırma kararının iki ay daha uzatıldığı bildirilmişti.