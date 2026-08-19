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Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen genelgeyle, 14 Eylül 2026'da başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kılık-kıyafet düzenlemesine gidildi. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve öğrencilere örnek olma sorumluluğu vurgulanırken; eğitim yöneticileri, öğretmenler ve çalışanlara önlük giyme zorunluluğu getirildi. Mevzuata aykırı uygulamalara izin verilmeyeceği ve sürecin milli eğitim müdürlüklerince sıkı şekilde takip edileceği belirtildi.

  • Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Eylül 2026'da başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla öğretmenlere okulda önlük giyme zorunluluğu getirdi.
  • Yeni genelgeyle veli görüşmeleri yalnızca 'Okul Randevu Sistemi' üzerinden yapılacak ve randevusuz ziyaretlere izin verilmeyecek.
  • 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 'Maarifin Kalbinde Oyun' teması esas alınacak ve öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmaması uygulaması sürecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 14 Eylül 2026'da başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde hazırlanan genelgeyi 81 ilin milli eğitim müdürlüğüne gönderdi. Genelgede öne çıkan en dikkat çekici maddelerden biri öğretmenlerin kılık ve kıyafet düzenlemesi oldu. Yeni dönemle birlikte öğretmenlere okulda önlük giyme zorunluluğu getirildi.

MESLEĞİN SAYGINLIĞINA UYGUN HAREKET EDECEKLER

Sosyal medyada zaman zaman tartışma konusu olan ve gündemi meşgul eden öğretmen kıyafetleri başlığına Milli Eğitim Bakanlığı son noktayı koydu. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelgede, eğitim çalışanlarının kılık kıyafetlerinde mesleğin saygınlığına ve temsil sorumluluğuna uygun hareket etmelerinin altı çizildi.

ÖĞRETMENLER ÖNLÜK GİYECEK 

81 ile iletilen resmi genelgede kılık ve kıyafet düzenlemesine ilişkin şu talimatlar yer aldı: "Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanları görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetecek; kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket edecek ve önlük giyecek."

UYGULAMAYI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ TAKİP EDECEK

Genelge kapsamında, 14 Eylül 2026'da başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yapılacak olan Öğretmenler Kurulu toplantılarında konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeler eksiksiz şekilde yürütülecek. Sürecin takibi ise il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından sıkı bir şekilde gerçekleştirilecek. Yayımlanan talimata göre, mevzuata aykırı kılık-kıyafet davranışlarına ve uygulamalara kesinlikle izin verilmeyecek.

Genelgede öne çıkan başlıklar; 

Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikâyetler değerlendirilerek derhal önlem alınacak.

Olumsuz davranışların fiil ve suça dönüşmesini engellemek üzere ilgili kurumlarla eş güdüm hâlinde tüm koruyucu ve önleyici tedbirler hayata geçirilecek, bu hususta en ufak bir idari zafiyete veya ihmale kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Veli görüşmeleri, ülke genelinde yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek.

Öğretmenlerin mesleki haklarının korunması ve güvenli eğitim ortamlarının sürdürülmesi amacıyla bu uygulama, tüm eğitim kurumlarında istisnasız uygulanacak.

Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanları görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetecek; kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket edecek ve önlük giyecek.

Bu kapsamda eğitim ve öğretim yılı başında yapılacak öğretmenler kurulunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak olup uygulama, millî eğitim müdürlüklerince takip edilecek ve mevzuata aykırı davranışlara izin verilmeyecek.

VELİLERİN KAYIT ÜCRETİ ÖDEMESİ SÖZ KONUSU OLMAYACAK

Öğrenci kayıt işlemleri "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi (e-Kayıt) Usul ve Esasları" gereğince yürütülecek, öğretmen norm dağılımının olumsuz etkilenmemesi, okullardaki sınıf mevcutlarının dengeli bir şekilde dağılımının yapılabilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi, okulların tam kapasiteyle kullanımı gibi nedenler dolayısıyla kayıt bölgesi sınırlamalarına kesinlikle uygun davranılacak ve kayıt bölgeleri dışından öğrenci kaydı yapılmayacak. Okul kayıtları, elektronik ortamda otomatik olarak e-Okul üzerinden yapılmaktadır.

Bu kapsamda velilerin ayrıca okul idaresiyle kayıt konusunda iletişim kurmasına gerek kalmadığından, kayıt parası veya başka ad altında zorunlu ücret talep edilmesi mümkün olmayacak. Velilerden kayıtlara ilişkin herhangi bir ücret istendiğine dair şikâyetler gelmesi hâlinde bu başvurular özenle takip edilerek gereği yapılacaktır.

CEP TELEFONU YASAĞI DEVAM EDECEK

Öğrencilerin dijital imkânlardan doğru bir şekilde yararlanmasına yönelik rehberlik çalışmalarına ağırlık verilecek, dijital bağımlılığa neden olan etkenlere yönelik farkındalıkları artırılacak. Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulamaya devam edilecek, öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak. Ödev verme ya da bilgilendirmelerde Bakanlığın belirlediği dijital platformlar/uygulamalar haricindeki araçların kullanımından kaçınılarak bu hususta öğrencilere ve velilere gerekli yönlendirmeler yapılacak. Okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri, Bakanlıkça belirlenen takvim ve program çerçevesinde gerçekleştirilecek. 

'MAARİFİN KALBİNDE OYUN' TEMASI ESAS ALINACAK

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda "Maarifin Kalbinde Oyun" teması esas alınacak. Oyunun çocuğun öğrenme, gelişim, sosyalleşme, üretme ve kendini ifade etme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışıyla yaş ve gelişim özelliklerine uygun, güvenli ve kapsayıcı oyun etkinliklerine ve geleneksel çocuk oyunlarına eğitim süreçlerinde yer verilecek. Bu çerçevede yapılacak planlama ve uygulamalar, "Millî Eğitim Bakanlığı Oyun Politika Belgesi" ilke ve esaslarına uygun şekilde yürütülecek. Bakanlığın en önemli paydaşlarından olan ailelerin eğitim sürecine etkin katılımının ve çocukların gelişimlerinin ev ortamında da desteklenmesi amacıyla okul-aile iş birliği güçlendirilecek.

"Ailemle Eğitim Yolculuğum" çalışmaları, Bakanlıkça hazırlanan uygulama kılavuzları ve etkinlik kitaplarında yer alan usul ve esaslar doğrultusunda etkin şekilde yürütülecek, okul öncesi aile eğitim bültenleri velilere düzenli olarak ulaştırılacak.

ÜCRETSİZ MATERYALLER DIŞINDA BAŞKA KAYNAK KULLANILAMAYACAK

Okullarda gerçekleştirilecek tören, kutlama, anma günü, mezuniyet ve benzeri etkinliklerde kullanılacak müzik, video, broşür, pankart ve diğer materyaller Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurulan Eser İnceleme ve Seçme Kurulu onayıyla belirlenecek.

Sosyal medya paylaşımlarında pedagojik ve etik ilkelere riayet edilecek.

Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller okul ve kurumlarda kullandırılmayacak.

Öğrenci ihtiyaçlarının temininde veliler, belirli markalara ve yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerine mecbur bırakılmayacak, bunun yerine ülkenin üretim kapasitesini destekleyecek yerli ürünlerin kullanımına imkân sağlanacak.

Velilere maddi yük oluşturacak her türlü uygulamadan kaçınılacak; okullarda yönlendirme, reklam ve tanıtım organizasyonlarına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSezaiKaraman:

Nereye varılmak istenildiğini anlayabiliyorum ama yazamıyorum

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıFatih :

herkes yazmış işte memnuniyetlerini yazılmayacak birşey yok.. eğer sen yazamıyorsan, ya yanlış anladın yada art niyetlisin.

yanıt0
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Haber Yorumlarısarioglanli38:

çok yerinde bir uygulama

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSelam BATUR:

Uygulamayı sonuna kadar destekliyorum.Geç kalınmış.çocuklarimiz kimsenin ego tatmin sahne seyircisi değildir.

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Disiplinsiz hiçbir şey olumlu sonuçlanmaz.

Yorum Beğen6
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Haber Yorumları4wxywg28mj:

bence yerinde bir uygulama ??

Yorum Beğen4
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