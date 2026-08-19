İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti

İstanbul'un Adalar ilçesinde gün içerisinde en büyüğü 2.5 büyüklüğünde olmak üzere 5 ayrı sarsıntı kaydedildi. Yaşanan depremler sonrası bilgi almak isteyen vatandaşların akınına uğrayan Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesi yoğunluk nedeniyle kilitlendi.

Marmara Denizi'nde Adalar açıklarında 19 Ağustos günü öğle saatlerinden itibaren ardı ardına sarsıntılar meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre, bölgede gün içinde toplam 5 ayrı deprem kaydedildi.

Sarsıntıların en büyüğü saat 17.03'te yerin 12.3 kilometre derinliğinde meydana gelen 2.5 büyüklüğündeki deprem olurken, son sarsıntı ise saat 17.33'te 2.3 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremler derinlikleri ve büyüklükleri itibarıyla herhangi bir can veya mal kaybına yol açmasa da kentte kısa süreli endişeye neden oldu.

ADALAR'DA KAYDEDİLEN SARINTILARIN LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerine yansıyan Adalar merkezli sarsıntıların saat ve büyüklük detayları şu şekilde gerçekleşti:

16:08:18 - Büyüklük: 2.4 (Derinlik: 5.8 km)

16:10:16 - Büyüklük: 1.2 (Derinlik: 12.5 km)

16:25:43 - Büyüklük: 1.2 (Derinlik: 12.4 km)

17:03:31 - Büyüklük: 2.5 (Derinlik: 12.3 km)

17:33:44 - Büyüklük: 2.3 (Derinlik: 9.9 km)

VATANDAŞ BİLGİ ALMAK İÇİN SİTEYE AKIN ETTİ

Sarsıntıları hisseden İstanbullular, depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında net bilgi alabilmek için hızla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün resmi internet sitesine yöneldi.

AŞIRI YOĞUNLUK NEDENİYLE KİLİTLENDİ

Aynı anda binlerce kişinin siteye giriş yapmaya çalışması üzerine yaşanan aşırı trafik ve yoğunluk nedeniyle Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesine bir süre erişim sağlanamadı. Sitede meydana gelen kilitlenmenin ardından teknik ekiplerin müdahalesiyle erişim kademeli olarak yeniden normale döndü.