Haberler

Anlaştı bile! Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun

Anlaştı bile! Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun Haber Videosunu İzle
Anlaştı bile! Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in ayrılığı konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Hırvat kaleci, İspanyol devi Barcelona ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile Barcelona arasında transfer için kulüpler arası görüşmeler de başladı.

  • Barcelona ile Fenerbahçe arasında Dominik Livakovic'in transferi için görüşmelerde önemli mesafe kat edildi.
  • Fenerbahçe'nin Livakovic'in transferinden 3 ila 4 milyon euro arasında net bonservis geliri elde etmesi bekleniyor.
  • Livakovic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in ayrılığı konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hırvat kaleci, İspanyol devi Barcelona ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile Barcelona arasında transfer için kulüpler arası görüşmeler de başladı.

LIVAKOVIC, BARCELONA İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Dominik Livakovic'in yeni adresi Barcelona olabilir. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 31 yaşındaki Hırvat file bekçisi, Barcelona ile anlaşmaya vardı. Oyuncu cephesindeki anlaşmanın ardından Fenerbahçe ile Katalan ekibi de transfer için görüşmelere başladı.

SIRA KULÜPLER ARASINDAKİ ANLAŞMADA

Barcelona'nın Livakovic'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile yürüttüğü görüşmelerin sonucu transferin kaderini belirleyecek. Hırvat kaleci için daha önce Dinamo Zagreb'in de devreye girdiği ve Fenerbahçe ile temaslarda bulunduğu belirtilmişti.

BARCELONA'NIN PLANI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Barcelona'nın Livakovic'i bonservisiyle kadrosuna kattıktan sonra ilk sezon başka bir takıma kiralama seçeneğini değerlendirdiği de İspanyol ve Hırvat basınında yer aldı. Bazı kaynaklar, Katalan ekibinin kaleciyi bir sezon Dinamo Zagreb'e kiralayıp 2027'de kadrosuna dahil etmeyi planladığını yazdı. Ancak Barcelona cephesinden bu planı doğrulayan resmi bir açıklama henüz gelmedi.

FENERBAHÇE'YE 6,65 MİLYON EUROYA GELDİ

Dominik Livakovic, 2023 yazında Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'ye 6,65 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Sarı-lacivertli formayla 74 resmi karşılaşmaya çıkan Hırvat kaleci, bu maçların 24'ünde kalesini gole kapattı. Livakovic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

Sınırımızda neler oluyor? İsrail'den gerginliği tırmandıracak hamle
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş

Yanarak can veren tır şoförünün son görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza

Bunu da gördük! Türkiye'den kaçırırken suçüstü yakalandılar

Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Genç sosyal medya fenomeninin motosiklet tutkusu sonunu getirdi

Tutkusu canından etti: Genç fenomene acı veda
'Dur' ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi: Alkollü sürücü 4 aracı biçti

'Dur' ihtarına uymayınca olanlar oldu! Nedeni belli oldu
Gülben Ergen gençken böyleymiş! “Okulun havalı kızı”

Gülben Ergen gençken böyleymiş! “Okulun havalı kızı”
Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti

Türkiye ile İsrail çatışmanın eşiğinde! ABD hemen devreye girdi