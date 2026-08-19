Anlaştı bile! Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in ayrılığı konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hırvat kaleci, İspanyol devi Barcelona ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile Barcelona arasında transfer için kulüpler arası görüşmeler de başladı.

LIVAKOVIC, BARCELONA İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Dominik Livakovic'in yeni adresi Barcelona olabilir. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 31 yaşındaki Hırvat file bekçisi, Barcelona ile anlaşmaya vardı. Oyuncu cephesindeki anlaşmanın ardından Fenerbahçe ile Katalan ekibi de transfer için görüşmelere başladı.

SIRA KULÜPLER ARASINDAKİ ANLAŞMADA

Barcelona'nın Livakovic'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile yürüttüğü görüşmelerin sonucu transferin kaderini belirleyecek. Hırvat kaleci için daha önce Dinamo Zagreb'in de devreye girdiği ve Fenerbahçe ile temaslarda bulunduğu belirtilmişti.

BARCELONA'NIN PLANI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Barcelona'nın Livakovic'i bonservisiyle kadrosuna kattıktan sonra ilk sezon başka bir takıma kiralama seçeneğini değerlendirdiği de İspanyol ve Hırvat basınında yer aldı. Bazı kaynaklar, Katalan ekibinin kaleciyi bir sezon Dinamo Zagreb'e kiralayıp 2027'de kadrosuna dahil etmeyi planladığını yazdı. Ancak Barcelona cephesinden bu planı doğrulayan resmi bir açıklama henüz gelmedi.

FENERBAHÇE'YE 6,65 MİLYON EUROYA GELDİ

Dominik Livakovic, 2023 yazında Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'ye 6,65 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Sarı-lacivertli formayla 74 resmi karşılaşmaya çıkan Hırvat kaleci, bu maçların 24'ünde kalesini gole kapattı. Livakovic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.