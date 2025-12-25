Bugün maç yok mu, bugün hangi maçlar var 25 Aralık Perşembe?

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısı tamamlandı. Pazartesi gecesi oynanan son karşılaşmayla birlikte ekipler devre arası arasına girdi. Süper Lig'de ikinci yarı mücadeleleri Ocak ayında start alacak. Yurt içindeki liglerin yanı sıra Avrupa futbolunda da maç programı bulunmaması, "Bugün maç oynanacak mı?" sorusunun daha fazla merak edilmesine neden oldu.

25 ARALIK GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

25 Aralık 2025 Perşembe günü futbolseverleri farklı ülkelerden zengin bir maç takvimi bekliyor. Etiyopya Premier Lig, Lübnan Premier Lig, İran Pro Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşmaları ile birlikte Mısır Lig Kupası ve Cezayir 1. Lig maçları günün öne çıkan organizasyonları arasında yer alıyor.

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG MAÇLARI

• 17:50 Al Fayha – Al Hazm

• 20:30 Al Riyadh – Al Ettifaq

• 20:30 Neom SC – Al Najma

LÜBNAN PREMIER LİG MAÇ PROGRAMI

• 15:15 Al Mabarrah – Safa SC

• 15:15 Bourj – Al Ahed

MISIR LİG KUPASI MAÇLARI

• 18:00 El Gouna – National Bank Egypt

• 18:00 Haras Hodood – Al Masry

• 21:00 Pyramids – Ismaily SC

• 21:00 Zamalek – Smouha SC

İRAN PRO LİGİ KARŞILAŞMALARI

• 17:00 Esteghlal Khuzestan – Zob Ahan

• 17:00 Aluminium Arak – Malavan Bandar Anzali

MAÇLAR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

25 Aralık Perşembe günü futbol heyecanı öğle saatlerinden itibaren başlıyor. Günün ilk müsabakası saat 13:00'te oynanırken, son karşılaşma ise 21:30'da başlayacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

25 Aralık 2025 tarihli maç programı, futbolseverlere gün boyunca sürecek yoğun bir karşılaşma takvimi sunuyor. Farklı ülkelerin liglerinden sahne alacak mücadeleler, futbol tutkunlarına tempolu ve keyifli bir gün vaat ediyor.