MSB, EFES-2026 Tatbikatı'ndaki çıkarma harekatına ilişkin görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2026 Tatbikatı'nda denizden karaya yapılan çıkarma harekatına ilişkin görüntü paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Dosta güven, düşmana korku veren Efes-2026 Tatbikatı başarıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, denizden karaya gerçekleştirdiği çıkarma harekatında hız, koordinasyon ve yüksek muharebe kabiliyetiyle görevini başarıyla icra etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, harekata ilişkin görüntülere de yer verildi.