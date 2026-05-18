Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Sergen Yalçın’ın görevinden ayrılmasının ardından Beşiktaş taraftarının favorisi Şenol Güneş oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar deneyimli teknik adamın yeniden takımın başına geçmesini istiyor.

  • Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın'ın ayrılması sonrası takımın başına Şenol Güneş'in geçmesini istiyor.
  • Şenol Güneş, Beşiktaş ile daha önce iki Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'nde namağlup grup liderliği yaşadı.
  • Beşiktaş yönetiminin yeni teknik direktör kararı merakla bekleniyor.

Sergen Yalçın’ın görevinden ayrılmasının ardından Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları başlarken siyah-beyazlı taraftarların favorisi ortaya çıktı.

TARAFTARLAR ŞENOL GÜNEŞ’İ İSTİYOR

Beşiktaş taraftarlarının önemli bir bölümü takımın başına yeniden Şenol Güneş’in geçmesini istiyor. Siyah-beyazlı taraftarlar özellikle deneyimli teknik adamın geçmişte yaşattığı şampiyonlukları ve Avrupa başarısını hatırlatıyor.

ŞAMPİYONLUKLAR YENİDEN GÜNDEMDE

Şenol Güneş, Beşiktaş’ın başında daha önce üst üste iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Deneyimli teknik adam ayrıca siyah-beyazlı ekibi Şampiyonlar Ligi’nde namağlup şekilde gruptan çıkararak kulüp tarihine geçmişti.

SERGEN YALÇIN SONRASI GÜNDEME GELDİ

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Şenol Güneş’in adı yeniden Beşiktaş’la anılmaya başladı. Taraftarların sosyal medyada ve tribünlerde tecrübeli hocaya destek verdiği görüldü.

GÖZLER YÖNETİMDE

Beşiktaş yönetiminin yeni teknik direktör konusunda nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Şenol Güneş’in yeniden göreve gelip gelmeyeceği kısa süre içinde netleşebilir.

Yorumlar (1)

Hakan Atakan:

Şenol Hoca daha önce güzel işler yaptı ve ayrıldı bu saatten sonra yararlı olacağını düşünmüyorum

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

