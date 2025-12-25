Bugün hangi diziler var 25 Aralık Perşembe?

Bu akşam televizyon kanallarında hangi yapımlar yer alacak, hangi diziler yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak? Kandil dolayısıyla ekrana gelecek özel programlar, tekrar bölümler ve sinema filmleri saat kaçta başlıyor? 25 Aralık 2025 Pazar akşamına ait tüm kanalların detaylı TV yayın akışı bu haberimizde yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D ekranlarında akşam saatlerinde kandile özel bir yayın izleyiciyle buluşuyor. Gecenin ilerleyen bölümünde ise sinema ve dizi tekrarları ekrana geliyor.

19:45 – Regaip Kandili Özel

21:00 – Tarzan Efsanesi

23:15 – Eşref Rüya

02:00 – Siyah Beyaz Aşk (Tekrar)

04:00 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8'de akşam kuşağında yarışma programları ön plana çıkıyor. Gece yarısından sonra ise sohbet ve gündüz kuşağı içerikleri ekrana geliyor.

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular (Yeni Bölüm)

03:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV'de prime time kuşağında eğlence programı izleyicilerle buluşurken, gece boyunca sevilen dizilerin tekrar bölümleri ekrana geliyor.

20:00 – Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

00:15 – Sahipsizler (Tekrar)

03:00 – Söz (Tekrar)

05:00 – Kiralık Aşk (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV ekranlarında akşam saatlerinde yeni bölüm diziler yer alırken, gece kuşağında film ve özel kandil yayınları dikkat çekiyor.

20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

00:00 – Kıskanmak

02:45 – Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel

03:30 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)

05:00 – Kefaret (Alt Yazılı)

06:00 – Son Yaz (Alt Yazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV'de akşam kuşağında yeni bölümüyle ekrana gelen dizi yer alırken, gece saatlerinde tekrar yayınlar izleyiciyle buluşuyor.

20:00 – Veliaht (Yeni Bölüm)

00:15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

02:45 – Rüya Gibi (Tekrar)

04:30 – Veliaht (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1'de kandile özel içerikler ön planda olurken, gece saatlerinde yerli dizi ve yarışma tekrarları ekrana geliyor.

14.45Regaib Gecesi (Özel Yayın)

21:45 – Çağrı (Yabancı Sinema)

01:40 – Mehmed: Fetihler Sultanı

04:10 – Lingo Türkiye (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

ATV ekranlarında kandile özel programın ardından yarışma ve dizi yayınları izleyicilerle buluşuyor.

20:00 – Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili

21:00 – Kim Milyoner Olmak İster? (1202. Bölüm)

00:20 – Kuruluş Orhan (9. Bölüm)

03:00 – Kardeşlerim

05:30 – Aldatmak