Bugün hangi diziler var 25 Aralık Perşembe?
25 Aralık tarihli televizyon yayın akışı, Perşembe günü ekran karşısına geçmek isteyen izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Günün ilk saatlerinde magazin, yarışma ve sabah programlarıyla başlayan yayınlar; prime time kuşağında ise sevilen diziler, sinema filmleri ve eğlence formatlarıyla devam ediyor. İzleyiciler, gün boyunca hangi yapımın hangi saatte ekrana geleceğini merak ediyor.
Bu akşam televizyon kanallarında hangi yapımlar yer alacak, hangi diziler yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak? Kandil dolayısıyla ekrana gelecek özel programlar, tekrar bölümler ve sinema filmleri saat kaçta başlıyor? 25 Aralık 2025 Pazar akşamına ait tüm kanalların detaylı TV yayın akışı bu haberimizde yer alıyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D ekranlarında akşam saatlerinde kandile özel bir yayın izleyiciyle buluşuyor. Gecenin ilerleyen bölümünde ise sinema ve dizi tekrarları ekrana geliyor.
19:45 – Regaip Kandili Özel
21:00 – Tarzan Efsanesi
23:15 – Eşref Rüya
02:00 – Siyah Beyaz Aşk (Tekrar)
04:00 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
TV8'de akşam kuşağında yarışma programları ön plana çıkıyor. Gece yarısından sonra ise sohbet ve gündüz kuşağı içerikleri ekrana geliyor.
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular (Yeni Bölüm)
03:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV'de prime time kuşağında eğlence programı izleyicilerle buluşurken, gece boyunca sevilen dizilerin tekrar bölümleri ekrana geliyor.
20:00 – Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
00:15 – Sahipsizler (Tekrar)
03:00 – Söz (Tekrar)
05:00 – Kiralık Aşk (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
FOX TV ekranlarında akşam saatlerinde yeni bölüm diziler yer alırken, gece kuşağında film ve özel kandil yayınları dikkat çekiyor.
20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)
00:00 – Kıskanmak
02:45 – Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel
03:30 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)
05:00 – Kefaret (Alt Yazılı)
06:00 – Son Yaz (Alt Yazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV'de akşam kuşağında yeni bölümüyle ekrana gelen dizi yer alırken, gece saatlerinde tekrar yayınlar izleyiciyle buluşuyor.
20:00 – Veliaht (Yeni Bölüm)
00:15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
02:45 – Rüya Gibi (Tekrar)
04:30 – Veliaht (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1'de kandile özel içerikler ön planda olurken, gece saatlerinde yerli dizi ve yarışma tekrarları ekrana geliyor.
14.45Regaib Gecesi (Özel Yayın)
21:45 – Çağrı (Yabancı Sinema)
01:40 – Mehmed: Fetihler Sultanı
04:10 – Lingo Türkiye (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
ATV ekranlarında kandile özel programın ardından yarışma ve dizi yayınları izleyicilerle buluşuyor.
20:00 – Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili
21:00 – Kim Milyoner Olmak İster? (1202. Bölüm)
00:20 – Kuruluş Orhan (9. Bölüm)
03:00 – Kardeşlerim
05:30 – Aldatmak