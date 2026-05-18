Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş insanı Aydın Çavuşoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşinin tabutunu omuzlayarak son görevini yerine getiren eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin vasiyetini yerine getireceklerini söyledi.

13 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi olan iş insanı Aydın Çavuşoğlu, 5 Mayıs akşamı kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu ameliyata alınmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 13 gündür yaşam mücadelesi veren Aydın Çavuşoğlu, dün hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Aydın Çavuşoğlu için bugün Türkler Merkez Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene;

Antalya Valisi Hulusi Şahin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan

Sinan Oğan

Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk

Milletvekilleri

İl ve ilçe protokolü

Oda ve dernek başkanları

Siyasi parti temsilcileri

Çavuşoğlu ailesinin yakınları

Çok sayıda vatandaş katıldı.

“13 AY ÖNCE BABAMI, ŞİMDİ KARDEŞİMİ UĞURLADIM”

Cenaze töreninde konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, yaşadığı acıyı dile getirdi. Çavuşoğlu, “Aydın kardeşimiz 13 gün hastanede yattı. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve ailesi olmak üzere tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Tam 13 ay önce rahmetli babamı buradan uğurladık. Tam 13 ay sonra da Aydın kardeşimizi aniden kaybettik” dedi.

“AYDIN’IN VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ”

Kardeşinin hayır işleriyle yakından ilgilendiğini söyleyen Çavuşoğlu, yapımı süren cami projesine en büyük desteği Aydın Çavuşoğlu’nun verdiğini ifade etti. Çavuşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Aydın bize vasiyette bulunmuştu. Kendi adına bir vakıf kurulmasını, bu vakıf üzerinden yeni camiler ve okullar yapılmasını, çocukların okutulmasını istemişti. İnşallah ailecek biz de onun bu vasiyetini yerine getireceğiz.”

TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Aydın Çavuşoğlu’nun naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi. Törende ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.