Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, "Tam 13 ay önce rahmetli babamı buradan uğurladık. Tam 13 ay sonra da Aydın kardeşimizi aniden kaybettik” dedi.
- İş insanı Aydın Çavuşoğlu, 5 Mayıs'ta silahla vurulduktan sonra 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
- Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun cenaze töreninde tabutuna omuz verdi.
- Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin vasiyeti üzerine onun adına bir vakıf kurulacağını, cami ve okul yapılacağını açıkladı.
Antalya’nın Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş insanı Aydın Çavuşoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşinin tabutunu omuzlayarak son görevini yerine getiren eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin vasiyetini yerine getireceklerini söyledi.
13 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi olan iş insanı Aydın Çavuşoğlu, 5 Mayıs akşamı kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu ameliyata alınmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 13 gündür yaşam mücadelesi veren Aydın Çavuşoğlu, dün hayatını kaybetti.
CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM
Aydın Çavuşoğlu için bugün Türkler Merkez Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.
Törene;
- Antalya Valisi Hulusi Şahin
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci
- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan
- Sinan Oğan
- Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer
- Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk
- Milletvekilleri
- İl ve ilçe protokolü
- Oda ve dernek başkanları
- Siyasi parti temsilcileri
- Çavuşoğlu ailesinin yakınları
- Çok sayıda vatandaş katıldı.
“13 AY ÖNCE BABAMI, ŞİMDİ KARDEŞİMİ UĞURLADIM”
Cenaze töreninde konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, yaşadığı acıyı dile getirdi. Çavuşoğlu, “Aydın kardeşimiz 13 gün hastanede yattı. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve ailesi olmak üzere tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Tam 13 ay önce rahmetli babamı buradan uğurladık. Tam 13 ay sonra da Aydın kardeşimizi aniden kaybettik” dedi.
“AYDIN’IN VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ”
Kardeşinin hayır işleriyle yakından ilgilendiğini söyleyen Çavuşoğlu, yapımı süren cami projesine en büyük desteği Aydın Çavuşoğlu’nun verdiğini ifade etti. Çavuşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Aydın bize vasiyette bulunmuştu. Kendi adına bir vakıf kurulmasını, bu vakıf üzerinden yeni camiler ve okullar yapılmasını, çocukların okutulmasını istemişti. İnşallah ailecek biz de onun bu vasiyetini yerine getireceğiz.”
TOPRAĞA VERİLDİ
Kılınan cenaze namazının ardından Aydın Çavuşoğlu’nun naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi. Törende ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.