Belçika Türkiye maçı hangi kanalda, mili maç nerede yayınlanıyor, Belçika Türkiye nereden izlenir?

Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanında galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor. Grup sıralaması açısından büyük önem taşıyan karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, milli maçın hangi kanaldan yayınlanacağını ve televizyon başında olamayanların maçı nereden canlı izleyebileceğini araştırıyor. Peki, Belçika- Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak ve hangi platformlardan izlenebilir? Haberimizde milli maçın yayın bilgilerine dair tüm ayrıntıları derledik.

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BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımızın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, Türkiye'de ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, Azerbaycan'da ise CBC Sport kanalı aracılığıyla izleyicilerle buluşacak.

MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?

Belçika- Türkiye karşılaşması, ulusal bir kanal olan ATV'den yayınlanacağı için şifresiz olarak izlenebilecek. Futbolseverlerin maçı takip etmek için herhangi bir dijital platform üyeliği ya da ek ücretli paket satın almasına gerek bulunmuyor.

ATV HANGİ PLATFORMDA KAÇINCI KANALDA?

ATV'yi uydu ve kablo platformlarından izlemek isteyenler için kanal numaraları şöyle: Digiturk ve D-Smart kullanıcıları ATV'ye 25. kanaldan, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+ kullanıcıları ise 24. kanaldan ulaşabiliyor. Platformlardaki kanal sıralamaları zaman zaman güncellenebildiği için maç öncesinde kanal listesinin kontrol edilmesinde fayda var.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Televizyon başında olamayacak futbolseverler, karşılaşmayı ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden takip edebilecek. Bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi internet bağlantısı olan cihazlardan erişilebilen yayında, yoğunluk nedeniyle zaman zaman kesinti yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalı.