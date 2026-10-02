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Edirne'de tefecilik olayında 4 şüphelinin 400 bin liralık eve el koyduğu belirlendi

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Edirne'de tefecilik olayında 4 şüphelinin 400 bin liralık eve el koyduğu belirlendi
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Edirne'de tefecilik iddiasıyla düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 90 bin lira borç verdiği vatandaşın borcunu ödeyememesi üzerine yaklaşık 400 bin liralık evine el koyduğu, bir çiftçinin tarım aletlerini aldığı belirlendi.

Edirne'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 90 bin lira borç verdikleri bir vatandaşın borcunu ödeyememesi üzerine yaklaşık 400 bin lira değerindeki evine el koydukları, başka bir mağdurun ise tarım aletlerini aldıkları belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tefecilik suçuna yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda haksız kazanç sağladıkları tespit edilen K.U., S.U., M.K. ve S.T. için operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 90 bin lira borç verdiği bir vatandaşın borcunu ödeyememesi üzerine yaklaşık 400 bin lira değerindeki evine el koydukları tespit edildi. Bir başka olayda ise 100 bin lira borç alan çiftçinin borcunu ödeyememesi üzerine köyde kullandığı tarım aletlerinin şüpheliler tarafından alındığı belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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