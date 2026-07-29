Ayvalık yangı SON DAKİKA! Ayvalık'ta yangın mı çıktı, son durum nedir?

Ayvalık'ta yangın mı çıktı Türkiye'nin farklı noktalarında aynı anda çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi çevresindeki yangın da yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgeden gelen bilgiler arasında Ayvalık Sarımsaklı'da da yangınların başladığı ve ekiplerin müdahaleye devam ettiği belirtilirken, Antalya'nın Kumluca ilçesinde de tahliyeler gerçekleştiriliyor. Peki, Ayvalık son durum nedir? Detaylar...

AYVALIK YANGINI SON DAKİKA!

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde Antandros Antik Kenti kazı alanı çevresinde çıkan orman yangını, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bazı yazlık evlerde tedbir amaçlı tahliye çalışmaları başlatıldı.

Bölgeden yükselen yoğun dumanın körfezin birçok noktasından görüldüğü belirtilirken, Altınoluk Şahindere Kanyonu ile Ayvalık Sarımsaklı'da da yangınların başladığı bildirildi. Ekiplerin tüm bölgelerde yangınlara havadan ve karadan müdahalesini sürdürdüğü aktarıldı.

Öte yandan Balıkesir'in Havran ilçesindeki Madra Dağı'nda da orman yangını çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri her iki bölgede de alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

AYVALIK'TA YANGIN MI ÇIKTI?

Paylaşılan bilgilere göre Ayvalık Sarımsaklı'da da yangın başladığı bildirildi. Bölgede çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği belirtilirken, şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği ifade edildi.

Aynı saatlerde Balıkesir'in farklı noktalarında devam eden yangınlarla birlikte ekiplerin çok sayıda bölgede koordineli şekilde görev yaptığı aktarıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ise Bayır Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına ilk etapta havadan 5 yangın söndürme uçağı ve 11 helikopter, karadan ise 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel ile müdahale edildi.

Yangının ilerleyen saatlerinde Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Seydikemer'deki yangınla mücadelede toplam 835 personelin görev yaptığı, çalışmalarda 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı (İMA), 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulansın kullanıldığı bildirildi.

AYVALIK YANGIN SON DURUM NEDİR?

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre Seydikemer'deki yangın nedeniyle 121 ev ile 202 vatandaş tedbir amacıyla tahliye edildi. Ayrıca Seydikemer Devlet Hastanesi geçici olarak boşaltılırken, 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İlçede elektrik kesintisi uygulanırken, Seydikemer-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangından kurtarılan bir keçiye ise ekipler tarafından su verildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangınına da çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Antalya-Kumluca D-400 kara yolu tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini belirterek, etkili rüzgar nedeniyle yangının yayılma riskinin bulunduğunu ve Yazır Mahallesi'ndeki evlerin tedbir amacıyla tahliye edildiğini açıkladı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ile tatilciler jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenli alanlara yönlendirilirken, bazı kişilerin hayvanlarını da yanlarına alarak bölgeden ayrıldığı bildirildi. Alevlerin yerleşim yerlerine kadar yaklaştığı ve bazı evlerin yoğun duman ile alevlerin arasında kaldığı aktarıldı.

Ayrıca devam eden yangının, 24 Haziran 2016 tarihinde Erentepe Mahallesi çevresinde meydana gelen ve Topbaş ile Belenobası mahallelerini etkileyen büyük yangının yaklaşık 5 kilometre yakınındaki bölgede çıktığı belirtildi. O dönem yaşanan yangında 10'dan fazla ev ve ahır zarar görmüş, yaklaşık 3 bin hektar kızılçam ormanı ve makilik alanın yanı sıra çok sayıda sera ile zeytin, portakal ve nar bahçesi etkilenmiş, Kumluca-Antalya kara yolu trafiğe kapanmış ve yangın 3 gün süren çalışmaların ardından söndürülebilmişti.