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Kenan Doğulu ile Beren Saat’ten 12. yıl dönümü kutlaması

Kenan Doğulu ile Beren Saat’ten 12. yıl dönümü kutlaması
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2014 yılında Los Angeles’ta evlenen Kenan Doğulu ve Beren Saat, evliliklerinin 12. yılını romantik paylaşımlarla kutladı. Ünlü çift, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine olan sevgilerini bir kez daha dile getirdi.

Kenan Doğulu ile Beren Saat, 12 yıllık evliliklerini geride bıraktı. 2014 yılında Los Angeles’ta dünyaevine giren ünlü çift, özel günlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

“İLK GÜNKÜ HEYECANLA, BERABER NİCELERİNE”

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile birlikte yer aldığı fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak evlilik yıl dönümünü kutladı. Ünlü şarkıcı, hikâyesinde şu notu ekledi:

“İlk günkü heyecanla, beraber nicelerine oyun arkadaşım, aşk ortağım”

Beren Saat de eşiyle çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Başarılı oyuncu, paylaşımına “Happy 12th” notunu düştü.

Uzun yıllardır birlikteliklerini sürdüren Kenan Doğulu ve Beren Saat, zaman zaman yaptıkları romantik paylaşımlarla gündeme geliyor.

Kaynak: Haberler.com
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