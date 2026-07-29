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Pep Guardiola'dan Filistinli çocuklara anlamlı destek

Pep Guardiola'dan Filistinli çocuklara anlamlı destek Haber Videosunu İzle
Pep Guardiola'dan Filistinli çocuklara anlamlı destek
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İsrail'in saldırıları nedeniyle büyük travmalar yaşayan 31 Filistinli çocuk, Pep Guardiola'nın İspanya'da düzenlediği yaz kampında ağırlandı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi son olarak çalıştıran İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, düzenlediği yaz kampında Filistinli çocukları misafir etti.

GUARDIOLA, FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARI AĞIRLADI

İsrail soykırımına maruz kalan Filistin'e verdiği sürekli destekle bilinen Guardiola, 6 ila 15 yaş arası kız ve erkek çocuklar için düzenlediği "Pep Summer Camp"te Filistinli çocuklara da yer verdi. Guardiola, İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki Lleida şehrinde bulunan Rialp köyündeki tesislerde yaklaşık 20 gün süren kampta 31 Filistinli çocuğu ağırladı.

HEPSİYLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ

İspanyol teknik adamın büyük travma yaşayan çocuklarla özel ilgilendiği görüntülerin yer aldığı videolar sosyal medyada paylaşıldı. Bu anlar büyük beğeni topladı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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