Aynı Yağmur Altında oyuncuları ve karakterleri kimdir?

Dram ve aşk temasını güçlü bir anlatımla ekrana taşıyan Aynı Yağmur Altında, karakter odaklı hikâyesiyle dikkat çekiyor. Londra ve İstanbul arasında geçen olaylar, oyuncuların derinlikli performanslarıyla izleyiciye güçlü duygular yaşatıyor. Dizide yer alan her karakter, hikâyenin gelişiminde önemli bir role sahip.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aynı Yağmur Altında, Londra'dan İstanbul'a uzanan çarpıcı bir aşk ve kader hikâyesini izleyiciyle buluşturuyor. İnsan hakları savunucusu olan Rosa'nın hayatı, Londra'da katıldığı Gazze protestosu sırasında yaşadığı beklenmedik bir olayla tamamen değişir. Aldığı darbe sonrası ölümcül bir hastalıkla yüzleşen Rosa, aynı zamanda hiç tanımadığı babasından gelen gizemli bir telefonla geçmişine doğru bir yolculuğa çıkar.

Bu yolculuk onu İstanbul'a sürüklerken, kader Rosa'yı protesto sırasında kısa bir an için karşılaştığı Ali ile yeniden bir araya getirir. Farklı dünyalara ait olan bu iki insan, kısa sürede derin bir aşka sürüklenir. Ancak bu aşk; aile baskıları, inanç çatışmaları ve karanlık sırlarla dolu büyük tehditlerle sınanacaktır. Dizi, aşkın bedelini, kaderin kaçınılmazlığını ve insanın kendi geçmişiyle yüzleşmesini etkileyici bir dille anlatıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Dramatik yapısı ve güçlü karakterleriyle dikkat çeken Aynı Yağmur Altında, zengin oyuncu kadrosuyla izleyiciyi derin bir hikâyenin içine çekiyor. Aşk, sınıf çatışması, idealler ve sırlarla örülü dizide her karakter, hikâyenin seyrini değiştiren önemli bir role sahip.

NİLSU BERFİN AKTAŞ – ROSA SOFİA MARTINEZ

Rosa Sofia Martinez, insan hakları mücadelesini hayatının merkezine almış İspanyol kökenli genç bir kadındır. Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda yaşadığı travmatik olay, onu hayatta kalma mücadelesiyle baş başa bırakır. Özgürlüğüne düşkün, cesur ve inandığı değerler uğruna her riski alabilen Rosa, aynı protestoda karşılaştığı aşkla hayatının en büyük sınavını verir.

BURAK TOZKOPARAN – ALİ AYDAN

Ali Aydan, otoriter ve kuralcı bir aile yapısı içinde büyümüş, özgür ruhunu bu baskı altında şekillendirmek zorunda kalmış bir gençtir. Ailesinden duygusal olarak uzaklaşmasının ardından kendi yolunu çizme arzusu giderek güçlenir. Rosa ile tanışması, Ali'nin hayatında geri dönüşü olmayan bir kırılma yaratır ve onu hem aşk hem de vicdan arasında zorlu bir seçime sürükler.

HÜLYA AVŞAR – FAZİLET

Fazilet, güçlü duruşu ve baskın karakteriyle dizinin en dikkat çeken figürlerinden biridir. Görünümüne ve statüsüne büyük önem veren Fazilet, hayatını kontrol altında tutmayı sever. Ancak kusursuz görünen bu hayatın ardında, geçmişten gelen ve kimsenin bilmediği büyük bir sır yatmaktadır. Fazilet'in bu sırrı, dizinin dengelerini sarsacak güçtedir.

FİKRET KUŞKAN – UMUR KARANOĞLU

Karanoğlu Holding'in sahibi olan Umur Karanoğlu, gücü ve serveti hayatının merkezine koymuş otoriter bir iş insanıdır. Taşra kökenini gizleyerek kendine yapay bir soyluluk hikâyesi inşa eden Umur, zamanla bu yalana kendisi de inanmıştır. Ailesi üzerindeki baskıcı tavrı ve kontrol tutkusu, çatışmaların temel nedenlerinden biridir.

DENİZ UĞUR – HÜMEYRA

Ali'nin annesi Hümeyra, muhafazakâr değerlerine sıkı sıkıya bağlı, fedakâr bir anne figürüdür. Hayatındaki en büyük travmayı 28 Şubat döneminde yaşadığı dışlanmayla yaşayan Hümeyra, geçmişin izlerini hâlâ taşımaktadır. Üniversite yıllarından tanıdığı Tülin Karanoğlu ile olan rekabeti, eski yaraları yeniden açar.

LEVENT ÜLGEN – FAİK AYDAN

Faik Aydan, Ali'nin babası ve ailesinin tartışmasız otoritesidir. İnançlı ve geleneklerine bağlı bir yaşam sürmesine rağmen, çıkarları söz konusu olduğunda esnek davranmaktan çekinmez. Gençliğinde idealist bir karaktere sahip olan Faik, zamanla güç ve para hırsıyla dönüşmüş, ailesi üzerinde baskın bir figüre evrilmiştir.

ERKAN CAN – MÜRSEL DURAN

İstanbul'un eski semtlerinden birinde sahaf işleten Mürsel Baba, bilge kişiliği ve sakin duruşuyla öne çıkar. Hayat tecrübesi ve derin bilgeliği sayesinde çevresindekilere güven verir. Ali için bir akıl hocası ve sığınılacak bir liman olan Mürsel Baba, dizinin manevi merkezlerinden biridir.

MİNE ÇAYIROĞLU – TÜLİN KARANOĞLU

Tülin Karanoğlu, gösterişli yaşam tarzı ve abartılı tavırlarıyla dikkat çeken soylu bir İstanbulludur. Aydan ailesine karşı her zaman mesafeli ve küçümseyici bir tutum sergiler. Ancak onun asıl çatışması, geçmişten gelen büyük rakibi Fazilet ile yaşadığı gizli rekabettir.

TARO EMİR TEKİN – KORAY KARANOĞLU

Karanoğlu ailesinin varisi Koray, ayrıcalıklarla büyümüş, güce ve konfora alışkın bir gençtir. Soğukkanlı, kendinden emin ve benmerkezci yapısıyla tanınır. Rosa'ya karşı geliştirdiği takıntılı aşk, onu tehlikeli bir yola sürükler. Koray'ın sakladığı sır ortaya çıktığında, Karanoğlu Konağı'ndaki tüm dengeler altüst olur.

BAHAR ŞAHİN – BELİZ KARANOĞLU

Beliz Karanoğlu, dışarıdan kusursuz bir hayat sürüyor gibi görünse de derin bir duygusal boşluk içindedir. Ali'ye duyduğu aşk uğruna kendini değiştirmeyi göze alır. Ancak istediğini elde edemediğinde sert kırılmalar yaşayan Beliz, kırılgan ruhuyla hikâyenin en dramatik karakterlerinden biridir.

BİRAND TUNCA – KEREM AYDAN

Kerem Aydan, iş dünyasında yükselme arzusu ve hırsıyla hareket eden kariyer odaklı bir karakterdir. Hedefi, Aydan ailesinin işlerinin başına geçmek ve ülkenin önde gelen iş insanları arasında yer almaktır. Bu uğurda sergilediği bencil tutum, aile içi çatışmaları daha da derinleştirir.