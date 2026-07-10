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Hayali gerçek oldu! İşte Jorge Jesus'un yeni adresi

Hayali gerçek oldu! İşte Jorge Jesus'un yeni adresi
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılan Jorge Jesus, hayalini kurduğu Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası'na veda eden  Portekiz Milli Takımı'nda Roberto Martinez'in ardından teknik direktörlük görevine Jorge Jesus getirildi.

MİLLİ TAKIM HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Portekiz Futbol Federasyonu, kariyeri boyunca Portekiz Milli Takımı'nda çalışmak istediği açık açık belirten deneyimli çalıştırıcı ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte Jorge Jesus, kariyerinde ilk kez Portekiz A Milli Takımı'nın başına geçti.

KARİYERİNDE DEV TAKIMLAR VAR

Jorge Jesus, teknik direktörlük kariyerinde birçok önemli kulüpte görev yaptı. Portekizli teknik adam; Benfica, Fenerbahçe, Al Hilal, Al Nassr, Sporting ve Braga'yı çalıştırdı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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