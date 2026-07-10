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Ülke yasta! Yarı finali kutlayan bir genç kız korkunç şekilde can verdi

Ülke yasta! Yarı finali kutlayan bir genç kız korkunç şekilde can verdi
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Fransa'da milli takımın Dünya Kupası yarı final kutlamalarında 1 genç kız traktörün altında ezilerek hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle şok geçiren bir çocuk da civardaki hastaneye kaldırıldı.

Fransa’da, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas’a karşı mücadele eden Fransız Milli Takımı'nın galibiyet kutlamalarında, 1 kişinin öldüğü bildirildi.

GALİBİYETİ KUTLARKEN TRAKTÖRDEN DÜŞTÜ

Yerel basında yer alan haberlere göre olay, Nord vilayetine bağlı Aulnoye-Aymeries kentinde yaşandı.  Fransa Milli Takımı'nın çeyrek final karşılaşmasında Fas’ı 2-0 yenerek yarı finale yükselmesini kutlamak için dışarı çıkan 17 yaşındaki bir genç kız, bindiği traktörden düştü.

GENÇ KIZDAN ACI HABER

Polis kaynakları genç kızın römorksuz traktörün arkasında bulunduğunu ve düştükten sonra traktörün altında kaldığını açıkladı. Genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildiren polis kaynakları, kaza nedeniyle şok geçiren bir çocuğun da civardaki hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

FRANSA YARI FİNALE YÜKSELDİ

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finali karşılaşmasında Fransa, dün rakibi Fas’ı 2-0 yenerek yarı finale yükselmişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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