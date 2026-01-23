Yıllardır ekranda olan ve her sezon büyük ilgi gören yapım, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini bekliyor. Alışılmış günü ve saatinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar, bu akşam da sevenlerini televizyon karşısına toplamaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 736. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.

• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.

• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.

• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.

• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK? RIZA BABA HAYATLA ÖLÜM ARASINDA

Rıza Baba'nın verdiği yaşam mücadelesi, ekibi derinden sarsarken herkes farklı bir yöne savrulmaya başlar. Ekip içindeki çatlaklar artık gizlenemez hâle gelir ve yaşananlar geri dönüşü zor bir sürecin kapısını aralar.

MESUT'TAN CANDAN MÜDÜR'E AÇIK REST

Son gelişmeler Mesut'u köşeye sıkıştırır. Yaşananların ardından Candan Müdür'ün karşısına dikilen Mesut, net bir tavır koyar. Bu rest, ekip içindeki dengeleri tamamen değiştirirken kopuşun fitilini ateşler.

ADEM AĞA KAÇIRILDI, GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR

Adem Ağa'nın ele geçirilmesi kısa sürer. Mesut ve Hüsnü, Adem Ağa'nın ellerinden alındığını fark ettiklerinde büyük bir şok yaşar. Olayın arkasındaki isimler ortaya çıktığında ise ikili duydukları karşısında adeta donup kalır.

EKİP İKİYE BÖLÜNÜYOR

Yaşanan ihanetler ve alınan kararlar, ekibi tam anlamıyla iki cepheye ayırır. Güven duygusu sarsılırken herkes kendi doğrusu için savaşmaya başlar.

BOZO ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Bozo için tehlike çanları çalmaktadır. Evinin basılmasıyla birlikte ölümle yüz yüze gelen Bozo'nun kaderi belirsizdir. Bu saldırıdan sağ çıkıp çıkamayacağı merak konusu olur.

ALİ YOĞUN BAKIMDA, PINAR SAVCIYA REST ÇEKİYOR

Ali, Cevher'in yakınında patlayan bomba nedeniyle yaşam savaşı verir. Pınar ise savcının karşısına geçerek Ali'ye bir şey olması hâlinde sorumluluğu hem kendisine hem de savcıya yükleyeceğini açıkça dile getirir. Savcı bu kez geri adım atmaz ve Ali'yle ilgili soruşturmada Candan Müdür ile ekibi tamamen devre dışı bırakmaya kararlıdır.

RIZA BABA'NIN İLK SÖZÜ: "ALİ NASIL?"

Gözlerini açan Rıza Baba'nın ilk sorusu Ali olur. Bu soru, hem duygusal anlara sahne olur hem de Ali'nin ekip için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serer.

SUDE CEVHER'İN PEŞİNE DÜŞÜYOR

Sude, Cevher'in izini sürerek onu bulmayı başarır. Artık geri dönüş yoktur; Sude avcı konumundadır ve Cevher'i adım adım takip eder.

CANDAN MÜDÜR'DEN TEHLİKELİ PLAN

Candan Müdür, Cevher'e ulaşmanın kilit isminin Adem olduğuna inanır. Bu doğrultuda Merve üzerinden Adem'e ulaşmak için riskli bir plan hazırlar. Ancak bu plan beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

BOZO'DAN MERVE İÇİN SON HAMLE

Merve hakkında saklanan gerçekleri öğrenen Bozo, onun Adem'e olan esaretini sona erdirmek için harekete geçer. Göze aldığı riskler, Bozo'yu bir kez daha geri dönüşü olmayan bir yolun eşiğine sürükler.

736. BÖLÜM İZLEME ALTERNATİFLERİ

Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı kanal üzerinden ve dijital mecralarda tek parça halinde takip edilebilmektedir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Ali, Rıza babayı yaraladıktan sonra ortadan kaybolur.

Cevher ortalığın karışıklığını fırsat bilip yine Yolcu'nun peşine düşer. Ali ise intikam uğruna çıktığı yolda arkadaşlarını korumak uğruna kendini ateşe atacaktır.

Ekibin bir kısmı Ali'nin peşine düşerken, kalanlar için acılı bekleyiş başlar: İstanbul Emniyet'inin efsanesi Rıza Baba, bunu da atlatabilecek midir? Yoksa yılların yorduğu bedeni bu kez pes mi edecektir?