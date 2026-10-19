Adana'da Çukurova Belediyesi soruşturmasında Başkan Kozay dahil 44 kişi gözaltına alındı

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ADANA'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski Çukurova Belediye Başkanı ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde belediye binası ile birlikte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belediye binasında güvenlik önlemi alan ekipler arama yaptı. Operasyonda, haklarında gözaltı karar verilen 51 kişiden, Belediye Başkanı Emrah Kozay ve eski belediye başkanı CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı