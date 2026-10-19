Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı yoruma açıklık getirdi: Espri yaptım

Oyuncu Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın sahne yürüyüşüne yaptığı yorumun ardından gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Avşar’ı çok sevdiğini ve hayranı olduğu bir sanatçı olarak gördüğünü söyleyen Petekkaya, sözlerinin espri amacı taşıdığını belirtti.

“BİR SÜRÜ İNSAN KENDİNE MALZEME ETTİ”

Avşar’ın cilveli yürüyüşünü gördüğünü ve bunun üzerine espri yaptığını dile getiren Petekkaya, sözlerinin farklı yorumlanmasına tepki gösterdi. Oyuncu, “Ben Hülya Hanım’ı çok severim. Hayranı olduğum bir sanatçıdır. Şimdi yanlış anlaşılmasın, cilveli bir yürüyüşü var ya onun. Ben de onu gördüm, öyle bir espri yaptım yani” dedi.

Hülya Avşar’ın kendisine “Erkancım sana öpücükler attım” dediğini aktaran Petekkaya, sözlerinin başkaları tarafından tartışma konusu yapılmasını eleştirdi. “Bir sürü insan kendine malzeme etti, saçma sapan şeyler. Sevmiyorum bu şov dünyası denen şeyi” ifadelerini kullandı.

"ŞOV DÜNYASI KAZASI DİYELİM, GEÇSİN GİTSİN"

Avşar’a hayranlığını yineleyen Petekkaya, “Hülya Hanım’a hayran olmamak mümkün mü Allah aşkına? Şimdi öyle birine… Mümkün mü? Adama salak, aptal derler yani. Ben aptal mıyım?” diye konuştu. Petekkaya, yaşananları “Şov dünyası kazası diyelim, geçsin gitsin” sözleriyle değerlendirdi.