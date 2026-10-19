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Kaptan Amerika Fransa'da ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

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Kaptan Amerika Fransa'da ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı Haber Videosunu İzle
Kaptan Amerika Fransa'da ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı
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Fransa'daki protestolara Kaptan Amerika kostümüyle katılan bir kişi dikkat çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından birçok kişi aynı espriyi yaptı. ABD'nin dış politikasına gönderme yapan kullanıcılar, "ABD, Fransızların da biraz özgürlüğe ihtiyacı olduğuna mı karar verdi?" yorumunda bulundu.

  • Fransa'daki protestolarda Kaptan Amerika kostümü giyen bir kişi göstericilerin arasında görüntülendi.
  • Kostümlü kişinin kimliği ve gösteriye katılma amacına dair doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
  • Görüntülere ilişkin yorumlarda ABD'nin müdahalelerine ve özgürlük söylemine gönderme yapıldı.

Fransa'daki protestolardan paylaşılan görüntülerde, Marvel evreninin ünlü süper kahramanı Kaptan Amerika'nın kostümünü giyen bir kişinin göstericilerin arasında yer alması dikkat çekti.

KAPTAN AMERİKA PROTESTOCULARIN ARASINDA

Protestocuların arasına Kaptan Amerika kostümüyle katılan kişinin görüntüleri, gösterilerden yansıyan sıra dışı anlardan biri oldu. Süper kahraman kostümü, protestoların siyasi atmosferiyle birleşince esprili yorumları da beraberinde getirdi.

HERKES AYNI ESPRİYİ YAPTI

Görüntüleri izleyen bazı kullanıcılar, ABD'nin başka ülkelerdeki müdahalelerini ve özgürlük söylemini hatırlatan espriler yaptı.

Öne çıkan yorum ise "ABD, Fransızların da biraz özgürlüğe ihtiyacı olduğuna mı karar verdi?" oldu. Kaptan Amerika'nın ABD bayrağından esinlenen kostümü, yapılan göndermelerin odağına yerleşti.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Protestocular arasında dolaşan kostümlü kişinin kimliği ve gösteriye katılma amacı hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Görüntüler ise alışılmadık görüntüsü ve ABD'ye yönelik esprili göndermelerle gündeme geldi.

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