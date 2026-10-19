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İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı

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İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
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İstanbul Kongre Merkezi'nde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konserde fenalaşan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 1 kişinin ise hayati tehlikesi sürüyor. Olayın ardından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, 3 kişinin farklı uyuşturucu maddeler kullandığını belirterek ölümlerin uyuşturucudan kaynaklandığını söyledi.

  • İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde saat 03.15 sıralarında fenalaşan 3 kişiden Furkan Aksu (29) ve Mahmud Sami Ramazanoğlu (24) hayatını kaybetti, Tuğrul M. (33) tedavi altına alındı.
  • İstanbul Valisi Davut Gül, ölümlerin 3 kişinin farklı uyuşturucu maddeler kullanmasından kaynaklandığını, konserde satılan ürünlerde sorun bulunmadığını açıkladı.
  • Konsere yaklaşık 5 bin kişi katıldı; etkinlik 21.00-04.00 arasında yalnızca 18 yaş üstü kişilere alkol sunumuyla gerçekleşti ve narkotik ekiplerinin alan aramasında olumsuzluğa rastlanmadı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, İstanbul Valisi Davut Gül'den ölümlerin nedenine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

KONSERDE FENALAŞAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde saat 03.15 sıralarında 29 yaşındaki Furkan Aksu, 24 yaşındaki Mahmud Sami Ramazanoğlu ve 33 yaşındaki Tuğrul M. fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 3 kişiye ilk müdahaleyi konser alanında yaptı. Ardından ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tuğrul M.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

VALİ GÜL ÖLÜMLERİN NEDENİNİ AÇIKLADI

İstanbul Valisi Davut Gül, konserde yaşanan ölümlere ilişkin yaptığı açıklamada, 3 kişinin farklı uyuşturucu maddeler kullandığını belirtti. Gül, "3 hemşehrimiz farklı uyuşturucular kullanmışlar. Konserde yenilen içilen ürünlerde problem yok. Dolayısıyla ölüm, uyuşturucudan kaynaklı." ifadelerini kullandı.

NARKOTİK EKİPLERİ KONSER ALANINDA ARAMA YAPTI

Olayın ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konser alanında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin ağır yaralandığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

KONSERE YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ KATILMIŞ

Polisin yaptığı ilk incelemelerde, konserin saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlendiği ve etkinliğe yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi.

Yalnızca 18 yaş üzerindeki kişilerin kabul edildiği konser alanında alkol sunumu yapıldığı, organizasyon için gerekli belgelerin de bulunduğu öğrenildi.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden Furkan Aksu'nun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'a gönderildi. Aksu'nun cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun kesin ölüm nedenleri, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporla belirlenecek.

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Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarımustafa gönder:

su testisi su yolunda kırıldı.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıOrhann Orhan:

BUNU SOLEYENLERIN COGU KOKOCU

yanıt3
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Haber YorumlarıSamet Tunca:

Mahmut Sami Ramazanoğlu... Babası ne diye isim koymuş, oğlu ne yollara düşmüş. İşte dindar nesil... Allah taksiratlarını affeylesin.

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

Samet dini konu varsa eğer biraz araştır zamanında bazı peygamberlerin hanımı evlatları dahil iman etmemiş Müslüman olmamış bir peygamber evladı olarak babayla oğul kıyaslayamazsın.

yanıt8
yanıt1
Haber YorumlarıPc Copat:

Benim annem depremde kefensiz ceset torbası ile gömüldü o sırada değil kefen yıkamaya ne yer vardı ne su.. Bunları yıkayıp kefenle gömecekler ona üzülüyorum

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