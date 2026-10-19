A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük koltuğu için Sergen Yalçın'ın adı öne çıkıyor. UEFA Uluslar A Ligi'nde alınan sonuçların ardından Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığı yönündeki haberlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni teknik direktör arayışına başladığı iddia edildi.

SERGEN YALÇIN İSMİ ÖNE ÇIKTI

Fanatik'te yer alan habere göre; teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ve Samet Aybaba'nın da isimleri gündeme gelirken, Sergen Yalçın'ın favori aday konumuna yükseldiği öne sürüldü.

TFF'nin son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın ile görüşmeler gerçekleştirdiği ve temasların olumlu sonuçlanmasının beklendiği iddia edildi. Ancak taraflardan henüz resmi bir anlaşma açıklaması gelmedi.

KASIM AYINDA İKİ KRİTİK MAÇ

Paylaşılan maç programına göre A Milli Takım'ın 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı ağırlaması, 15 Kasım'da ise Fransa'ya konuk olması bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesi halinde bu karşılaşmalarda takımın başında yer alabileceği öne sürülüyor. Teknik direktörlük konusunda son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.