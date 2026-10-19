Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör arayışları gündemde. Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığı belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sergen Yalçın'ı gündemine aldığı ve deneyimli çalıştırıcıyla görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük koltuğu için Sergen Yalçın'ın adı öne çıkıyor. UEFA Uluslar A Ligi'nde alınan sonuçların ardından Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığı yönündeki haberlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni teknik direktör arayışına başladığı iddia edildi.

SERGEN YALÇIN İSMİ ÖNE ÇIKTI

Fanatik'te yer alan habere göre; teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ve Samet Aybaba'nın da isimleri gündeme gelirken, Sergen Yalçın'ın favori aday konumuna yükseldiği öne sürüldü.

TFF'nin son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın ile görüşmeler gerçekleştirdiği ve temasların olumlu sonuçlanmasının beklendiği iddia edildi. Ancak taraflardan henüz resmi bir anlaşma açıklaması gelmedi.

KASIM AYINDA İKİ KRİTİK MAÇ

Paylaşılan maç programına göre A Milli Takım'ın 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı ağırlaması, 15 Kasım'da ise Fransa'ya konuk olması bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesi halinde bu karşılaşmalarda takımın başında yer alabileceği öne sürülüyor. Teknik direktörlük konusunda son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı yoruma açıklık getirdi: Espri yaptım

Hülya Avşar yorumu ile gündemdeydi! İlk kez açıklama yaptı
Eğitim için gittikleri kanyonda mahsur kaldılar! 1 gönüllü hayatını kaybetti, 10 kayıp

Eğitim için gidip mahsur kaldılar! 1 gönüllü öldü, 10 kayıp
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında

CİMER'deki ihbar ortaya çıkardı! Onlarca kadın yumurtalarını satmış
4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu

4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı

Müge'nin Hamid'i kaza yaptı, bindiği aracı görenler kendini tutamadı
YKS ikincisini eleyen soru! Doğru cevabı duyunca şaşkına döndü

YKS ikincisini eleyen soru! Doğru cevabı duyunca şaşkına döndü
İsrailli kadına öfke büyüdü! Dev alışveriş merkezi tahliye edildi

AVM'de onu görünce deliye döndüler! Binanın tamamı tahliye edildi
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor

Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Son hali şaşkına çevirdi
Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

Yağmacılara soğuk duş! Telefonlarına gelen mesajla donup kaldılar