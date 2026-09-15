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ABD’den tarihi itiraf: Uzaya silah konuşlandırıldı

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ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink yaptığı açıklamada, uzaya silah konuşlandırıldığını belirterek, yörüngedeki silahın ABD güçlerini "düşmanların" saldırılarından korumak için gerekli olduğunu söyledi.

ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink yaptığı açıklamada, uzaya silah konuşlandırıldığını belirterek, yörüngedeki silahın ABD güçlerini "düşmanların" saldırılarından korumak için gerekli olduğunu söyledi.

Uzayda askeri rekabet giderek büyüyor. ABD, Rusya ve Çin'in uzaydaki askeri çalışmalarına karşılık kendi kapasitesini artırdı. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink yaptığı açıklamada, uzaya silah konuşlandırıldığını ilk kez açıkladı. Meink, yörüngedeki silahın ABD güçlerini düşmanların saldırılarından korumak için gerekli olduğunu söyledi. ABD'nin "gelişen tehditlere" karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Meink, silahın yetenekleri veya ne zaman yörüngeye yerleştirildiği konusunda ayrıntı vermedi.

"Uzay kontrolü, rakiplerin kabiliyetlerini bozma ve hatta yok etme amacıyla kinetik yöntemler kullanır"

ABD Uzay Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Uzay kontrolü, uzay alanında rekabet etmek ve kontrol sağlamak için gerekli görev alanlarını kapsar. Bunun için gerektiğinde rakiplerin kabiliyetlerini bozma, zayıflatma ve hatta yok etme amacıyla kinetik ve kinetik olmayan yöntemler kullanır. Bu kabiliyetler, muharip komutanlıkların talimatları doğrultusunda saldırı ve savunma amaçlarıyla kullanılabilir" ifadeleri kullanıldı.

ABD Uzay Kuvvetleri, Çin'in "askeri modernizasyon stratejisinin bir parçası olarak uzay ve karşı-uzay kabiliyetleri geliştirdiğini ve işlettiğini"; Rusya'nın ise "uzayı bir savaş alanı olarak gördüğünü ve uzayda üstünlüğün gelecekteki çatışmalarda belirleyici bir faktör olacağına inandığını" belirtiyor.

Trump kararname imzalamıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, uzay tabanlı yeteneklerin ve önleyici füzelerin, ABD'yi füzeler ve diğer hava kaynaklı tehditlerden korumayı amaçlayan "Altın Kubbe" savunma sisteminin önemli bir parçası olduğunu belirtiyor. Trump geçtiğimiz yıl, ABD Uzay Kuvvetleri'nin yalnızca uzaydaki varlıkları koruyan bir güç değil, gerektiğinde saldırı kapasitesine de sahip olması gerektiğini vurgulayan bir başkanlık kararnamesi yayımlamıştı. Kararname, uzay tabanlı savunma ve önleyici sistemlerin geliştirilmesinin de önünü açmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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