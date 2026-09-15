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Akın Gürlek: Denetimli serbestlik yükümlüleri 2 bin 779 okulda bakım ve temizlik çalışması yaptı

Akın Gürlek: Denetimli serbestlik yükümlüleri 2 bin 779 okulda bakım ve temizlik çalışması yaptı
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Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde denetimli serbestlik yükümlülerinin kamu yararına çalışmalarıyla ülke genelinde 2 bin 779 okulda bakım, onarım, boya, badana, temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı.

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde denetimli serbestlik yükümlülerinin kamu yararına çalışmalarıyla ülke genelinde 2 bin 779 okulda bakım, onarım, boya, badana, temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gürlek şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasındaki iş birliği kapsamında, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuklarımızın daha temiz ve düzenli ortamlarda eğitim görmesi için okullarımızda çalışmalar yürüttük. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, denetimli serbestlik yükümlülerimizin kamu yararına çalışmalarıyla ülke genelinde 2 bin 779 okulumuzda bakım, onarım, boya, badana, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık.

Bu çalışmalarla okullarımızı yeni döneme hazırlarken kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkı sağladık; yükümlülerimizin de üretken bir sürece katılarak topluma yeniden kazandırılmalarını destekledik. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor; evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
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