Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristi Raci Şaşmaz, yıllardır tartışılan iddialara yanıt verdi. Şaşmaz, dizideki 'Kaşifoğlu' karakterinden Osman Sınav'ın projeden ayrılış sürecine ve FETÖ iddialarına kadar pek çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İSTİHBARAT SIZINTISI YOK, AÇIK KAYNAKLAR KULLANILDI"

Hürriyet'ten Musa Kesler2in haberine göre; diziye karanlık odaklardan bilgi sızdırıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddeden Şaşmaz, hiçbir yasal veya yasa dışı güç odağıyla irtibatları olmadığını vurguladı. Senaryoların tamamen açık kaynaklardan elde edilen bilgilerin toplumsal gözlemlerle ve drama gücüyle harmanlanmasından ibaret olduğunu belirten ünlü senarist, bu iddiaların dizinin başarısını gölgelemek amacıyla kasıtlı olarak üretildiğini savundu.

KAŞİFOĞLU KARAKTERİ VE GİZLİ MESAJ İDDİALARI

Kamuoyunda sıkça tartışılan dizideki "Kaşifoğlu" karakterinin yalnızca istihbarat kurumları içindeki çekişmeleri yansıtmak amacıyla kurgulandığını ifade eden Şaşmaz, hiç kimsenin ölümünü önceden bilmelerinin veya ima etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti. Dizideki mezar taşları ve araç plakaları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine gizli mesajlar verildiği yönündeki iddiaları da sert bir dille yalanlayan Şaşmaz, böyle bir eylemin kendi değerleriyle bağdaşmadığını ve o dönemki kiralık araç şartlarında plaka değiştirme gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

OSMAN SINAV NEDEN AYRILDI?

Soruşturmadaki en dikkat çekici kısımlardan biri, eski yönetmen Osman Sınav'ın diziden ayrılış sürecine dair detaylar oldu. Sınav'ın senaryoya müdahale etme ve fikir verme taleplerini sakıncalı bularak reddettiğini anlatan Şaşmaz, bu gelişmenin ardından Sınav'ın tehditler aldığını öne sürerek çocuklarının güvenliğini gerekçe gösterip projeyi tamamen kendisine devrettiğini açıkladı.

Şaşmaz ayrıca, eski polis müdürü Ali Fuat Yılmazer gibi isimlerin senaryoya müdahale ettiği yönündeki söylentileri "ağır bir iftira" olarak nitelendirdi. FETÖ ile anılmayı büyük bir hakaret saydığını ifade eden Şaşmaz, 15 Temmuz darbe girişiminde Çengelköy'de bizzat sahada mücadele ettiğini hatırlatarak iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Kaynak: Haberler.com