Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Silivri açıklarında dün saat 13.15 sıralarında ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi.

CESET TAHRİP OLMUŞ

Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CANSIZ BEDEN KAPATA AİT

Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin Silivri açıklarında batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Silivri Marmara Denizi'nde 18 mil açıklarda yaşanan kazada, Kocaeli’den Aliağa’ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştı. Kazada Tuğberk İmamoğlu isimli gemi yaklaşık 8 dakikada batarken, içinde bulunan 10 kişilik mürettebat ise kaybolmuştu. Kaybolan gemi mürettebatını aramak için havadan ve denizden yapılan çalışmalar devam ediyor. Ailelerin ise alandaki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı