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Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
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Silivri açıklarında denizde bulunan ve uzun süre suda kaldığı için ilk incelemede kimliği tespit edilemeyen cansız bedenin, batan “Tuğberk İmamoğlu” gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi.

  • Silivri açıklarında bulunan cesedin, batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.
  • Ceset, uzun süre suda kalması nedeniyle tahrip olduğu için kimlik tespiti yapılamadan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
  • Marmara Denizi'nde 18 mil açıklarda Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu gemisi yaklaşık 8 dakikada batmış ve 10 kişilik mürettebat kaybolmuştu.

Silivri açıklarında dün saat 13.15 sıralarında ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi. 

CESET TAHRİP OLMUŞ

Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CANSIZ BEDEN KAPATA AİT

Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin Silivri açıklarında batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Silivri Marmara Denizi'nde 18 mil açıklarda yaşanan kazada, Kocaeli’den Aliağa’ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştı. Kazada Tuğberk İmamoğlu isimli gemi yaklaşık 8 dakikada batarken, içinde bulunan 10 kişilik mürettebat ise kaybolmuştu. Kaybolan gemi mürettebatını aramak için havadan ve denizden yapılan çalışmalar devam ediyor. Ailelerin ise alandaki bekleyişi sürüyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbilal kaplan:

ALLAH rahmet eylesin

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Haber Yorumlarımusa kılıç:

hayir yeterli degil

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