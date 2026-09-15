Haberler

Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor! Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı

Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor! Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı Haber Videosunu İzle
Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor! Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolivya futbolunda şoke eden bir gelişme yaşandı. Guabira'nın 6-0 kaybettiği maçta ilk 35 dakikada 3 gol yiyen kaleci Manuel Ferrel'in karşılaşma öncesinde kendisi ve ailesinin ölümle tehdit edildiği açıklandı. Teknik Direktör Leandro Eguez, Ferrel'den para ödemesinin ya da en az 3 gol yemesinin istendiğini gözyaşları içinde anlattı.

  • Bolivya Ligi'nde Guabira'nın 6-0 mağlup olduğu maçta kaleci Manuel Ferrel, ilk 35 dakikada 3 gol yedikten sonra oyundan çıktı.
  • Guabira Teknik Direktörü Leandro Eguez, kaleci Ferrel'den belirli bir miktar para ödemesinin veya maçta en az 3 gol yemesinin istendiğini, aksi takdirde eşi ve annesinin öldürülmekle tehdit edildiğini açıkladı.
  • Bolivya futbolunda daha önce Club Aurora oyuncusu Diego Montano'nun hayatını kaybeden kardeşinin kimliğini kullanması nedeniyle futbolcuya 2 yıl men, kulübüne 33 puan silme cezası verilmişti.

Bolivya Ligi'nde Guabira'nın 6-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından futbol dünyasını sarsan açıklamalar geldi. Mücadelenin ilk 35 dakikasında 3 gol yiyen kaleci Manuel Ferrel, birkaç dakika sonra oyundan çıktı.

Maçın ardından Ferrel ile Guabira Teknik Direktörü Leandro Eguez kameraların karşısına geçti. Eguez, kalecisinin karşılaşmadan önce ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

"EN AZ 3 GOL YEMESİ İSTENDİ"

Gözyaşlarını tutamayan Eguez, Ferrel'den belirli bir miktar para ödemesinin veya maçta en az 3 gol yemesinin istendiğini söyledi. Tehdidin kalecinin ailesine kadar uzandığını belirten Eguez, şunları söyledi:

"Futbolu kirlettiler. Futbol artık lekelendi. Bugün benim kalecimi eşi ve annesini öldürmekle tehdit ettiler. Manuel Ferrel'den belli bir miktarda para ödemesi veya en az 3 gol yenmesi istendi. Aksi takdirde ailesini öldüreceklerini söylediler. Kalecim bunu sahada söyleyebildi. Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Sorumluları yakalayın! Lütfen suçluları yakalayın ve hapse atın. Bu kadar olmaz."

BOLİVYA FUTBOLUNDA DAHA ÖNCE DE SKANDALLAR YAŞANDI

Bolivya futbolu daha önce de benzer şekilde tartışmalı gelişmelerle karşı karşıya kaldı. Club Aurora'da forma giyen Diego Montano'nun hayatını kaybeden kardeşinin kimliğini kullandığının ortaya çıkmasının ardından futbolcuya 2 yıl men, kulübüne ise 33 puan silme cezası verilmişti. Kulüp yöneticileri de 3'er yıl hak mahrumiyeti cezası almıştı.

24 HAFTADA OYNANAN MAÇLAR GEÇERSİZ SAYILMIŞTI

Bolivya Ligi'nde geçmiş yıllarda şike tespit edilmesinin ardından sezonun bitimine 9 hafta kala organizasyon iptal edilmişti. Bir kulüp başkanına ait ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından ilk 24 haftada oynanan karşılaşmalar geçersiz sayılmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

22 ilde dev operasyon! 41 gıda şirketinin yöneticilerine gözaltı
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü

Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Minibüs kontrolden çıkıp kafeye daldı! Kadın müşterinin ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada

Saniyelerle ölümden dönen adamın hareketi olay
İstanbul'da 486 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Panelvanı takibe aldılar! İçinden 486 kilo uyuşturucu çıktı
Tunus'ta açlık grevindeki Küresel Sumud Filosu aktivistinin sağlık durumunun kötüleştiği bildirildi

30 gündür açlık grevinde! 21 kilo verdi, konuşmakta zorlanıyor
Pendik'te 8 katlı binada yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Pendik'te ambalaj fabrikasında yangın! Müdahale sürüyor
Çay ve kahveyi böyle içenler dikkat! Kanser riski 3 kat daha yüksek çıktı

Çayı böyle içenlerde kanser riski dört kat fazla çıktı
Sergen Yalçın'dan gülümseten kadın hakem diyaloğu

Sergen Yalçın'ın kadın hakemlerle ilgili sözleri olay oldu
Guendouzi'nin kaçırdığı gol dünyada manşet: Bunu nasıl yaptın?

Yorumu Fenerbahçe taraftarına bırakıyoruz