Haberler

Sıfır atık dönüşümüne dev destek: 500'den fazla projeye 10 milyar TL

Sıfır atık dönüşümüne dev destek: 500'den fazla projeye 10 milyar TL Haber Videosunu İzle
Sıfır atık dönüşümüne dev destek: 500'den fazla projeye 10 milyar TL
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sıfır Atık Vakfı ile VakıfBank arasında imzalanan protokolle, Türkiye'nin sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümüne yönelik yeni bir finansman paketi devreye alındı. İlk fazda 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması, 10 milyar TL finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor.

  • Sıfır Atık Vakfı ile VakıfBank arasında sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümüne yönelik stratejik iş birliği protokolü imzalandı.
  • Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi kapsamında ilk fazda 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması, toplamda 10 milyar TL finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor.
  • Finansman paketi, işletmelerin kaynak verimliliğini artıran, atık oluşumunu azaltan, yeniden kullanım ve geri kazanımı yaygınlaştıran yatırımlarına finansman imkânı sunacak.

Sıfır Atık Vakfı ile VakıfBank arasında protokol imzalandı. Protokolle, Türkiye'nin sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümüne yönelik yeni bir finansman paketi devreye alındı. İlk fazda 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması, 10 milyar TL finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor.

Sıfır Atık Vakfı ile VakıfBank arasında, Türkiye'nin sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümünü finansmanla güçlendirmeyi hedefleyen stratejik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük finansman desteği olarak duyuruldu.

KAYNAK VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARI DESTEKLENECEK

İş birliği kapsamında Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi hayata geçirildi. Paket; işletmelerin kaynak verimliliğini artıran, atık oluşumunu azaltan, yeniden kullanım ve geri kazanımı yaygınlaştıran yatırımlarına yönelik finansman imkânı sunacak.

İLK FAZDA 500'DEN FAZLA PROJE HEDEFLENİYOR

Paketle ilk fazda 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması, toplamda 10 milyar TL finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: Haberler.com
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı

Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Canlı yayında açıkladı
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! 'İskender Büyük' detayı bomba

İşte Raci Şaşmaz'ın ifadesi! "İskender Büyük" detayı bomba
Fıstık bahçesine giren 12 yaşındaki çocuğu vurdu! Yaşam savaşı veriyor

Karşısındakilerin çocuk olmasına aldırmadan ateş etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Milletvekili Korkmaz: Vali beni tehdit etti, can güvenliğim yok

AK Partili vekil: Vali beni tehdit etti, can güvenliğim yok
İş yeri kurşunlayan şüphelinin balkondan kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

Polisten böyle kaçmaya çalıştı! Yaptığı yanına kar kalmayacak
Guendouzi'nin kaçırdığı gol dünyada manşet: Bunu nasıl yaptın?

Yorumu Fenerbahçe taraftarına bırakıyoruz

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19'uncu durağı Ankara

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19'uncu durağı Ankara
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin tüm detaylarını ilk kez anlattı

Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin tüm detaylarını ilk kez anlattı
Bakanlıktan 3 tarım ilacına yasak! Geri sayım başladı

Sağlık riski tespit edildi! O tarım ilaçları için geri sayım başladı
Zonguldak'ta Şahinde Ermiş, Bob Ross'tan öğrendiği resimle 81 yaşında ikinci sergisini açtı

Televizyondan izleyip öğrendi! 81 yaşında ikinci kez sergi açtı