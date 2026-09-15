Haberler

Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu

Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavililerin, Türkiye'den yalnızca 7 ay önce ayrılan eski Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis için Ludogorets ve Alman çalıştırıcıyla görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

  • Trabzonspor, Bulgaristan ekibi Ludogorets'i çalıştıran Thomas Reis için hem Ludogorets yönetimiyle hem de teknik adamla görüşme gerçekleştirdi.
  • Thomas Reis, Temmuz 2024 ile Şubat 2026 arasında Samsunspor'u çalıştırdı ve 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik, 21 mağlubiyet alarak 1,63 puan ortalaması yakaladı.
  • Thomas Reis'in çalıştırdığı Ludogorets, Bulgaristan Ligi'nde 9 maçta 23 puanla lider Levski Sofia'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Trabzonspor'da Fatih Tekke sonrası yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Bordo-mavili yönetim, takımın başına getirilecek isim konusunda çalışmalarını sürdürürken listeye sürpriz bir teknik adam daha eklendi.

THOMAS REIS İÇİN GÖRÜŞME YAPILDI

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor, şu anda Bulgaristan ekibi Ludogorets'i çalıştıran Thomas Reis'i gündemine aldı. Bordo-mavililerin hem Ludogorets yönetimiyle hem de deneyimli teknik adamla görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

TÜRKİYE'DEN 7 AY ÖNCE AYRILMIŞTI

Türk futbolunu yakından tanıyan Thomas Reis, Temmuz 2024 ile Şubat 2026 arasında Samsunspor'u çalıştırdı. Alman teknik adam, kırmızı-beyazlıların başında çıktığı 72 karşılaşmada 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak 1,63 puan ortalaması yakaladı. Şubat ayında Samsunspor'dan ayrılan Reis'in Türkiye macerasının üzerinden henüz 7 ay geçti.

LUDOGORETS İLE ZİRVE YARIŞINDA

Thomas Reis'in çalıştırdığı Ludogorets, Bulgaristan Ligi'nde çıktığı 9 karşılaşmada 23 puan topladı. Reis'in ekibi, lider Levski Sofia'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Trabzonspor'un gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Thomas Reis konusunda nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Acı haber ailesine verildi
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar

Havadan görüntülendi! İşte 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

evet

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları2wk4zfyp4v:

aynen doğru başarılı olur bizi şampiyon yapar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

22 ilde dev operasyon! 41 gıda şirketinin yöneticilerine gözaltı
Satın aldıkları araziden 'hazine' çıktı! Hayatları bir anda değişti

Satın aldıkları araziden "hazine" çıktı! Hayatları bir anda değişti
Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar

Vatandaş isyanda! Bu soygun düzenine dur diyen yok mu?

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu

Yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken bakın nereden çıktı
Fenerbahçe'de işler erken karıştı! Aziz Yıldırım'a büyük şok

Böyle olacağını tahmin edemezdi! Aziz Yıldırım'a büyük şok
Arda Güler Büyükelçilikte ağırlandı! Paylaşılan mesaj gururlandırdı

Beğeni butonunu çökerten kare!
Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil

Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil