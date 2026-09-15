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Polisin baskın yaptığı evin balkonundan kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirinin o anları kamerada

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Hatay’da polis ekiplerinin bir eve gerçekleştirdikleri operasyonda balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirinin başarısız kaçış denemesi kameraya yansıdı.

Hatay'da polis ekiplerinin bir eve gerçekleştirdikleri operasyonda balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirinin başarısız kaçış denemesi kameraya yansıdı.

İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 8 Eylül tarihinde yaşanan olayda iş yeri kurşunlama olayı yaşandı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla faillerin; C.G. ile M.T. olduğu tespit edildi ve şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin Karaağaç Mahallesi'nde saklandığı ikamete düzenlenen operasyonda iş yeri kurşunlayan 2 şahıs yakalandı.

Operasyon sırasında aynı adreste saklanan uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan aranan E.B. isimli şahıs ise balkondan kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen C.G. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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