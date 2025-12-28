Ankara okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Ankara'da okul yok mu (KAR TATİLİ)?

29 Aralık okul tatiliyle ilgili aramalar, resmi makamlardan gelecek açıklamaları bekleyen milyonlarca öğrenci ve veli için büyük önem taşıyor. Tatil olasılığına dair iddialar ve çeşitli haberler kamuoyunda konuşulurken, vatandaşlar doğru ve kesin bilgiye ulaşmak için güvenilir kaynakları araştırıyor. Ankara'da okullar tatil mi, 29 Aralık Pazartesi günü dersler yapılacak mı soruları merakla yanıt bekliyor.

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Aralık Pazartesi günü il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretim bir gün süreyle durduruldu. Karar kapsamında rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, aile destek merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri de yer alıyor.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş aralığında çocuğu bulunan kadın çalışanlar idari izinli sayılacak. Yetkililer, hava koşullarının sabah saatlerinden itibaren daha da sertleşmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'de kar yağışı nedeniyle öğrenciler için eğitime kısa bir ara verildi. Kent genelinde etkili olan kar sonrası 29 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiği açıklandı. Yetkililer, bu molanın öğrencilerin dinlenmesi ve güvenliği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yapılan açıklamada, öğrencilerin bu zamanı sağlıklı ve güvenli şekilde değerlendirmeleri, hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi. Eğitim faaliyetlerinin, hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte kaldığı yerden devam edeceği ifade edildi.

KARABÜK'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük'te de kar yağışı eğitim takvimini etkiledi. Kent genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını önerdi.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Başkent Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı sonrası gözler yetkililere çevrildi. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ederken şu ana kadar resmi bir tatil kararı duyurulmadı.

Ankara için yapılacak olası açıklamaların yakından takip edildiği belirtilirken, yeni gelişmeler olması durumunda kamuoyunun bilgilendirileceği ifade ediliyor.

Valilik duyurusu:

BOLU'DA KAR TATİLİ KARARI

Bolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi. 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında ders yapılmayacak. Karar, rehabilitasyon merkezleri, sürücü kursları ve Kur'an kurslarını da kapsıyor.

Aynı gün kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile küçük yaşta çocuğu bulunan kadın çalışanlar idari izinli sayılacak. Sağlık, güvenlik ve kesintisiz hizmet sunan birimlerde görev yapan personelin durumu ise ilgili amirler tarafından değerlendirilecek.