Ankara elektrik kesintisi! 3-4 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kavaklı bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kavaklı bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AKYURT

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında Ahmetadil, 1614, 1613, Bilkent 11 ve 1637/1 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Ahmetadil, Mahmutoğlan ve Sarıkoz bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Arkbürk, Büğdüz, Kozayağı, Cücük ve Karagöl Kışlacık bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Ahmetadil, Köy İçi, Sülüklü ve Eğriekin bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 23. Sokak, Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevkii, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, 1. Oyumiğde, 2. Oyumiğde, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, Sarısu ve 2 Küme bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Kozayağı ve Cücük bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında 1779/3 Sokak, Cumhurbaşkanlığı, Köy İçi ve Ahmetadil bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Arkbürk, Büğdüz, Kozayağı, Cücük ve Karagöl Kışlacık bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Çeltikli, Gültepe, Durupınar, Serinyayla, Çalışkan, Ataköy, Yaprakbayırı, Katrancı, Şerefligökgöz, Eskikişla, Gedik ve Yamak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Ahmetadil, Altunçanak, Dumlupınar, Abbas, Hürriyet, Muzaffer Türkoğlu, E-90 Karayolu Kenarı, Kazım Karabekir, Babayakup, Adile Naşit, Ihlamurkent, Miraç, Alcı Mahallesi, Ördek, Telli, Siyahlale, Ballı Kuyumcu, Yükselin, Şükür, Maliköy, Bedirhan, Ülker, Ödemiş, Mohaç, Ferhat, Adanır, Sanal, Narkökü, Ücret, Sinop, Türkşerefli, Arıkan, Hisarlıkaya, Çokören ve Alagöz bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

BALA

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Beynam ve Oğulbey bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında Dağ Evleri, Atatürk, Beynam ve Kale Boğazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında Eğribasan ve Tatarhöyük bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Avni Akyol, Bahçeli, Öcallar, Vurallar, Hanburun, Emirler, Akörençarşak, Yeniyapançarşak, Uğrusarı, Sarılar, Yüceller, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Karşıyaka Sofular, Derekışla, Sofular, Gülbağı ve Yaylalıözü bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Büyükboyalık bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Akörençarşak, Ahiboz, Soğulcak ve Bezirhane Merkez bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında Tepeköy, Sulubük, Eğilmez Kale Mevkii, Karaağıl, Şehit Volkan Pilavcı, Erdemli, Akkoşan, Hacıyusuflu, Halildede, Alıcıyeniyapan ve Karabucak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Adnan Kahveci, Torunoğlu, Dadaloğlu ve Fatih Sultan Mehmet Afşar bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BEYPAZARI

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kaş Mahkeme, Öksüzce, Nerdübendede, Tepedelen ve Yazıcıoğlu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Hidayet Başal, Çeşme Çıkmazı, Lale 1, Yenice, Alaaddin, Mağaralar Çıkmazı ve Çukur Çeşme bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında Dibekören, Gürağaç, Gürsöğüt, Kargı ve Yalnızçam bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇAMLIDERE

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Sarıkaya, Kayabaşı, Dökük İçi, Yağlıca Aluç ve Yağlıca Aluç Kayabaşı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Gelevür, Gümele, Sazak, Eskice Sazak, İnceğiz, Bedirler, Uğurlu ve Kızılcaköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Tepe ve Merkez Yediören bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Beşevler bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇANKAYA

3 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında Esence, Tatlısu ve Üçağıl bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında Ahmetadil, 1614, 1613, Bilkent 11 ve 1637/1 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında 4899, 4902 ve 5091 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında 3300, 5084 ve Mehmet Rifat Börekçi caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında 1942, 1920 ve 2004 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Alacaatlı Mahallesi ve çevresindeki çok sayıda sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında İstiklal, Cumhuriyet Yeni Camii Küme Evleri ve Karataş bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında Koçak, Cumhuriyet Meydanı Eski Camii Kümesi, İstiklal ve Karataş bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında Kabil Caddesi ile 1314, 1322, 1323, 1324, 1325 ve 1326 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında Lizbon Caddesi ile 1235, 1282, 1284 ve 1285 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında Ahmet Haşim, Tebeşir, Sokullu Mehmet Paşa, Narlı, Elmadağı, Mimar, Şeftali ve Turna sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Çayyolu, Doğan Taşdelen ve çevresindeki bazı sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.45 ile 12.15 arasında 5030 Sokak, Şehit Eren Bülbül Caddesi ve 3381/3 Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.00 arasında Beyler, Alacaatlı, Gazililer Sitesi Kooperatifi, Şehit Eren Bülbül, Park ve 3367 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında 1907 ve 1824 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

ETİMESGUT

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında 611, 12, 607, Gülüm ve 612 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.30 arasında 68, 69 ve 70 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ile 4001 ve 4002 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında 4000, 4001, 4002, 4003 ve 4005 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 1733 ve 1748 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 801, 804 ve 4331 sokakları ile Elvankent Banka Konutları bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Ahmetadil, Altunçanak, Dumlupınar, Abbas, Hürriyet, Muzaffer Türkoğlu, Ihlamurkent, Maliköy ve çevresindeki çok sayıda bölgede elektrik kesintisi yapılacaktır.

HAYMANA

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Karaömerli, Altunçanak, Eski Ankara Yolu, Kutluhan, Dereköy, Çayraz ve Yeniköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Yamak ve Evci bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Katrancı, Çeltikli, Kavurmacı, Evliyafakı, Karasüleymanlı, Durupınar, Söğüttepe ve Tabaklı bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Çeltikli, Gültepe, Durupınar, Serinyayla, Çalışkan, Ataköy, Yaprakbayırı, Katrancı, Şerefligökgöz, Eskikişla, Gedik ve Yamak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Ahmetadil, Altunçanak, Dumlupınar, Abbas, Hürriyet, Muzaffer Türkoğlu, Ihlamurkent, Maliköy ve çevresindeki çok sayıda bölgede elektrik kesintisi yapılacaktır.

KALECİK

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Arkbürk, Büğdüz, Kozayağı, Cücük ve Karagöl Kışlacık bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Kozayağı ve Cücük bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Arkbürk, Büğdüz, Kozayağı, Cücük ve Karagöl Kışlacık bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.