ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, " İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi." dedi.

"İRAN, MÜZAKERELERDE NÜKLEER KONULARI KONUŞACAK"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Rubio, İran’ın daha önce kesin bir dille reddettiği nükleer programı konusunda geri adım attığını iddia etti. Rubio, "İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi." diye konuştu.

Bölgede sağlanan geçici ateşkesin ardından gelen bu gelişme, uranyum zenginleştirme oranları ve mevcut stokların durumu gibi teknik konuları kapsıyor.

MÜZAKERELER TIKANMA NOKTASINA GELDİ

Buna karşın, diplomatik süreçte taraflar arasında bazı pürüzler ve çelişkili açıklamalar dikkat çekiyor. İran kanadı, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları nedeniyle ABD ile yürütülen dolaylı görüşmeleri askıya aldığını iddia ederken, Trump bu iddiaları yalanlayarak temasların sürdüğünü savundu. Ayrıca İran'ın boğazdan geçen gemilerden ücret talep etmek istemesi ve nükleer programın sınırlandırılması gibi konular, taraflar arasındaki müzakerelerin en hassas noktalarını oluşturmaya devam ediyor.

TRUMP: İRAN İLE GÖRÜŞMELER HIZLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığına dair haberler hakkında bilgisi olmadığını belirtmişti. Trump, İran'dan bu konuda herhangi bir bilgi almadığını ancak bu doğruysa da sorun olmadığını belirtmişti. Trump, "İran ile görüşmeler hızlı bir şekilde devam ediyor. Gerçeği söylemek gerekirse, bence çok fazla konuşuyorduk. Sessiz kalmak bence çok iyi olur ve bu durum uzun süre devam edebilir. Bu, gidip oraya bombalar yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez. Sadece sessiz kalacağız ve ablukayı sürdüreceğiz. Abluka çelikten bir duvar" demişti.