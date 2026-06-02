Haberler

ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile müzakerelere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. İran'ın müzakerelere kapalı olduğunu söylediği "nükleer" konusunda geri adım attığını iddia eden Rubio, "İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, " İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi." dedi.

"İRAN, MÜZAKERELERDE NÜKLEER KONULARI KONUŞACAK"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Rubio, İran’ın daha önce kesin bir dille reddettiği nükleer programı konusunda geri adım attığını iddia etti. Rubio, "İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi." diye konuştu.

Bölgede sağlanan geçici ateşkesin ardından gelen bu gelişme, uranyum zenginleştirme oranları ve mevcut stokların durumu gibi teknik konuları kapsıyor. 

MÜZAKERELER TIKANMA NOKTASINA GELDİ

Buna karşın, diplomatik süreçte taraflar arasında bazı pürüzler ve çelişkili açıklamalar dikkat çekiyor. İran kanadı, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları nedeniyle ABD ile yürütülen dolaylı görüşmeleri askıya aldığını iddia ederken, Trump bu iddiaları yalanlayarak temasların sürdüğünü savundu. Ayrıca İran'ın boğazdan geçen gemilerden ücret talep etmek istemesi ve nükleer programın sınırlandırılması gibi konular, taraflar arasındaki müzakerelerin en hassas noktalarını oluşturmaya devam ediyor.

TRUMP: İRAN İLE GÖRÜŞMELER HIZLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığına dair haberler hakkında bilgisi olmadığını belirtmişti. Trump, İran'dan bu konuda herhangi bir bilgi almadığını ancak bu doğruysa da sorun olmadığını belirtmişti. Trump, "İran ile görüşmeler hızlı bir şekilde devam ediyor. Gerçeği söylemek gerekirse, bence çok fazla konuşuyorduk. Sessiz kalmak bence çok iyi olur ve bu durum uzun süre devam edebilir. Bu, gidip oraya bombalar yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez. Sadece sessiz kalacağız ve ablukayı sürdüreceğiz. Abluka çelikten bir duvar" demişti.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama

Başdanışmanı olacağı söylenen isim, rengini açıkça belli etti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti

Odunla vura vura katletti! Cani her yerde aranıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaz sezonunu açan Nurgül Yeşilçay Marmaris’te bikiniyle yakalandı

Ünlü oyuncu bikiniyle yakalandı: Pareoyu kaptığı gibi kaçtı!
Fidan: Trump NATO Zirvesi'ne katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih de belli oldu
Balkondan düşerek ölen Türkan'ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı

Türkan'ın balkondan çıplak düştüğü anlar kamerada! Asılı kalmış
Üç yıl önce Kılıçdaroğlu ile köprüleri atan Hamzaçebi’ye kritik görev

Eski defterler kapandı: Yolsuzluk dosyaları o isme emanet
Tunceli'de nefes kesen görüntü! Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı

Görüntü Türkiye'den! İlk kez bu kadar net kaydedildi

Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze programı belli oldu

3 ay önce ölen Ali Hamaney'in gömüleceği yer belli oldu
Yolda yürürken lağım kanalına düştü

Hayatının hatasını yaptığı anlar kamerada