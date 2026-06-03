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Avukat Tolga Şirin CHP'deki Görevinden Azledildi

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Avukat Tolga Şirin, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından vekillikten azledildiğini tebligatla öğrendiğini duyurdu.

(ANKARA) - Avukat Tolga Şirin, avukatı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından vekillikten azledildiğini aldığı tebligatla öğrendiğini açıkladı.

Şirin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce aldığım tebligatla, avukatı olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin beni vekillikten azlettiğini öğrenmiş bulunuyorum. Nezaket, bu keyfiyetin tarafıma önceden ve doğrudan bildirilmesini gerektirirdi. Vaka, kamusal olduğu için kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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