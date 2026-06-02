Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada ve kamuoyunda bir süredir ne kadar olacağı tartışılan tütün ürünlerine yönelik zam oranları netleşti. Açıklanan son fiyat artışıyla birlikte, zam uygulanan sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 105 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara ise 120 TL oldu.

  • Bir sigara grubunda en ucuz sigara fiyatı 105 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 120 TL olarak belirlendi.
  • Diğer tütün ve sigara gruplarının da önümüzdeki günlerde benzer oranlarda zam yapması bekleniyor.

Enflasyon ve maliyet artışları gerekçesiyle tütün ürünlerine yapılması beklenen zam dalgası resmen başladı. Tüketicilerin uzun süredir merakla beklediği ve sosyal medya platformlarında tavan fiyat senaryolarının konuşulduğu yeni fiyat listeleri bayilere tebliğ edildi.

YENİ FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU

Son dönemde vergi ayarlamaları ve üretim maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle tütün sektöründe yeni bir fiyat güncellemesi yapılacağı konuşuluyordu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, ilk büyük sigara grubu fiyat listesini güncelleyerek zam kararı aldı.

Güncellenen yeni tarifeye göre:

  • İlgili sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 105 TL olarak belirlendi.
  • Aynı gruptaki en yüksek sigara fiyatı ise 120 TL seviyesine ulaştı.

DİĞER GRUPLARDA DA ZAM BEKLENTİSİ 

Gerçekleşen bu fiyat artışının ardından, piyasada faaliyet gösteren diğer tütün ve sigara gruplarının da önümüzdeki günlerde benzer oranlarda zamlı listelerini açıklaması bekleniyor. Yeni fiyatların yürürlüğe girmesiyle birlikte, tütün ürünleri tüketicilerinin bütçesinde ciddi bir artış yaşanacağı öngörülüyor. 

