Yunanistan Kerpe Adası'nda Su Sıkıntısı İhtimaline Karşı Olağanüstü Hal İlan Etti

YUNANİSTAN, Kerpe Adası'nda yaşanabilecek su sıkıntısı ihtimaline karşı olağanüstü hal ilan etti.

Yunan basını, Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası'nda barajın su seviyesinin düşmesi ve yaz sezonuna kadar artması beklenen su tüketimi nedeniyle olağanüstü hal kararı alındığını duyurdu. Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığı'nın aldığı kararın 3 ay süreyle geçerli olacağı bildirildi. Olağanüstü hal kararıyla, Ada'daki su sıkıntısıyla mücadele kapsamında alınacak tedbirlerin ve ilgili süreçlerin hızlandırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı