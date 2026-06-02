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Alanya'da tartışma yaratan karar: Buzsuz içecek isteyen 20 TL fazla ödeyecek

Alanya'da tartışma yaratan karar: Buzsuz içecek isteyen 20 TL fazla ödeyecek
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Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir işletme, içeceklerini buzsuz isteyen müşterilerinden 20 TL ek ücret almaya başladı. Kasaya asılan duyuruda, buz kullanılmadığında bardağı doldurmak için daha fazla ürün harcandığı ileri sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan ve tüketicileri ikiye bölen bu hamle, "hizmet standardı" ve "fırsatçılık" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

  • Alanya'da bir işletme, buzsuz içecekler için 20 TL ek ücret talep ediyor.
  • İşletme, buzsuz içeceklerde daha fazla ürün kullanıldığı gerekçesiyle fiyat farkı uyguladığını belirtti.
  • Uygulama sosyal medyada tartışmalara yol açtı; tüketiciler işletmeye hak verenler ve fırsatçılık olarak niteleyenler olarak ikiye bölündü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin müşteri tezgahına astığı duyuru, sosyal medyada ve tüketiciler arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. İçeceklerini buzsuz tercih eden müşterilerinden ekstra ücret talep etmeye başlayan işletmenin bu hamlesi, kısa sürede gündem oldu.

TEPKİ ÇEKEN TABELA TEZGAHA ASILDI

İlçede hizmet veren bir işletme, kasasının hemen yanındaki cam bölmeye dikkat çeken bir bilgilendirme yazısı koydu. Net bir şekilde görülen tabelada büyük harflerle, "BUZSUZ İÇECEKLERDE 20 TL FİYAT FARKI ALINMAKTADIR" ifadesine yer verildi. Sipariş vermek için kasaya gelen müşteriler bu beklenmedik ekstra maliyetle karşılaştı.

İŞLETMEDEN MALIYET SAVUNMASI: "DAHA FAZLA ÜRÜN KULLANILIYOR"

Müşterilerin duruma tepki göstermesi ve konunun sosyal medyaya yansımasının ardından gözler işletmenin gerekçesine çevrildi. İşletme, tabelanın alt kısmında yer alan küçük yazıyla uygulamanın nedenini şu sözlerle savundu:

"İçeceğinizi buzsuz tercih ettiğinizde, daha fazla ürün kullanıldığı için 20 TL fiyat farkı uygulanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz!"

SOSYAL MEDYADA TÜKETİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Söz konusu uygulamanın görseli internette paylaşılınca adeta yorum yağdı. Bir kısım tüketici, buzun bardağın hacmini doldurarak işletmeler tarafından bir "kurnazlık" olarak kullanıldığını, buz konulmadığında bardağın tam dolması için mecburen daha fazla hammadde (çay, süt, şurup) harcandığını belirterek işletmeye hak verdi. Ancak çoğunluktaki diğer bir kesim ise bu durumu "fırsatçılık" olarak nitelendirerek, standart bir porsiyon içeceğin buzlu ya da buzsuz olmasının fiyata bu denli yansıtılmaması gerektiğini savundu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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