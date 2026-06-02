Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim
CHP 38. Olağan Kurultay Soruşturması kapsamında ek ifade veren tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'i zora sokacak iddialarda bulundu. Kurultay sürecinde yaklaşık 700 delegeyi arayarak Özgür Özel'e destek talebinde bulunduğunu, 115'inden imza aldığını belirten Yalım, aynı dönemde kurultay harcamaları için bir aracı vasıtasıyla Özel'e 1 milyon TL para gönderdiğini öne sürdü.
Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, CHP 38. Olağan Kurultay Soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi’nde yeni ifade verdi.
