Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Ağustos günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.15 ile 15.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Güzelhisar, Büğdüz ve Taşpınar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kozayağı ve Elecik bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibekören, Oğuz 2, Hemşire Şengül Uzuner, Cengizhan, Acısu, Şair Hasan Hüseyin Yurdabak, Oğuz 1, Enver Kefeli, Şehit Halil Koçak ve Oğuz bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.45 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 890, 906, 90, 921, 900, 920, 896/1, 928, 898, 922, 919, 897, 895 ve 899 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 450 numaralı cadde veya sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1604 numaralı cadde veya sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Reşat Nuri bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Turan Emeksiz ve İran bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Reşat Nuri bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1545/5, 1573/1, 918, 920/1, 922, 1017, 925, 950, 944/1, 942/1, 940/1, Yunus Emre, Nirengi, Yeniay, 948, 939, 926, 938/1, 1547, 951, Selçuk, 959, 1548, 1556, Ereğli, 955, 945, 1557, Bostancık, 947, Ferda, 1548/1, Kareli, Çayırlı, Çamlıtepe, 936, Şehit Rafet Sever, 951/1, 920, 919/1, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, 1546, 673, Çatak, 924, 919, 923 ve 949 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 558, 554, 559 ve 555 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 665, 554, 555, Karataş ve 555 Caddesi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİMESGUT

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1776, 1771, 1781, 1785, 1784, Kürşat, 1786 ve 1904 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 69, 68 ve 70 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Selçuklular, 63, 65 ve 56 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle A Kümesi Akkaya, Dumlupınar, 4351, Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, Yukarı Yurtçu, 4368 ve 4353 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şapka Devrimi bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çimento Fabrikası bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 72, Malazgirt 1071, 1. TBMM, Göksu Parkı ve 73 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Malazgirt 1071 bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Fatih Sultan Mehmet, 71 ve Malazgirt 1071 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÖLBAŞI

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara ve Gökçehüyük bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit Selami Atabey ve 832/2 TEK Lojmanları bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kırım ve Gökçehüyük bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma için etkilenecek cadde veya sokak bilgisi belirtilmemiştir.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mahmatlı Bahçe bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlar, Turgut Özal ve 4215 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 24, 17, 11, 5, 8/1, 4302, 26, 18, 7, 15, 2, 3, 20, Karapınar, Sakarya, 4304, Fatih, 19, 4, Ankara, Bağlar, Merkez Mahallesi, 1, 23, Fatih Caddesi ve Sarıkaya bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Velihimmetli Karşıyaka ve Velihimmetli Mahallesi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Velihimmetli Karşıyaka, Velihimmetli Aşağı ve Velihimmetli Mahallesi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Velihimmetli Karşıyaka, Velihimmetli Bağlar, Velihimmetli Aşağı ve Velihimmetli Mahallesi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 01.00 ile 03.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çayırlı, İkizce, 1680, 6035, 6004, 6000, Haymana, 6005, Doka Çiftlik Mevkii, Zara Beydağı, Karaağızlı, Aydın Mahallesi, Çamyuva Çiftlik Evleri, Göreli KYK, 6017, 6007, Gökçehüyük, 6008, Topaklı ve 6001 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.